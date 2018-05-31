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Топ-6 идей для маникюра на лето 2018

28 Читати новину українською
Варианты маникюра на лето 2018 в фото
Варианты маникюра на лето 2018 в фото / pinterest.com

К началу летнего сезона мы пересмотрели главные тренды и выбрали 6 вариантов маникюра на лето 2018.

Фруктовый маникюр

Для поклонниц экспериментов – маникюр с сочными оттенками и с изображением фруктов.

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Фруктовый маникюр

Фруктовый маникюр

Геометрия и абстракция

В тренде также и минималистичные рисунки на ногтях: простые линии и абстракции.

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Абстракция в маникюре

Абстракция в маникюре

"Корейский" маникюр

Такой маникюр сейчас на вершине популярности среди корейских модниц. Главная особенность – это акварельные штрихи и разводы.

"Корейский" маникюр​

"Корейский" маникюр

Нюд

Спокойные натуральные оттенки будут в моде всегда. К слову, после бракосочетания с принцем Гарри Меган Маркл должна всегда делать маникюр в нейтральной цветовой гамме.

Маникюр с нюдовим акцентом

Голограммы

Представьте, как удивительно будут выглядеть "зеркальные" ногти на летнем солнце.

"Зеркальный" маникюр​

"Зеркальный" маникюр

Надписи

Нарисуйте на каждом пальчике по букве и получите зашифрованное послание.

Маникюр с надписями

Маникюр с надписями

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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