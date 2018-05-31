Топ-6 идей для маникюра на лето 2018
К началу летнего сезона мы пересмотрели главные тренды и выбрали 6 вариантов маникюра на лето 2018.
Фруктовый маникюр
Для поклонниц экспериментов – маникюр с сочными оттенками и с изображением фруктов.
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Фруктовый маникюр
Фруктовый маникюр
Геометрия и абстракция
В тренде также и минималистичные рисунки на ногтях: простые линии и абстракции.
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Абстракция в маникюре
Абстракция в маникюре
"Корейский" маникюр
Такой маникюр сейчас на вершине популярности среди корейских модниц. Главная особенность – это акварельные штрихи и разводы.
"Корейский" маникюр
"Корейский" маникюр
Нюд
Спокойные натуральные оттенки будут в моде всегда. К слову, после бракосочетания с принцем Гарри Меган Маркл должна всегда делать маникюр в нейтральной цветовой гамме.
Маникюр с нюдовим акцентом
Голограммы
Представьте, как удивительно будут выглядеть "зеркальные" ногти на летнем солнце.
"Зеркальный" маникюр
"Зеркальный" маникюр
Надписи
Нарисуйте на каждом пальчике по букве и получите зашифрованное послание.
Маникюр с надписями
Маникюр с надписями