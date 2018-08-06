Топ-6 вредных привычек в офисе, от которых нужно избавиться
Вредные привычки могут возникнуть не только дома, но и в офисе, где люди проводят примерно треть своего времени.
От этих привычек необходимо отказаться, как только вы их заметите, пишет HeadHunter.
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Не завтракать
Вместо этого вы пьете три чашки кофе, в худшем случае еще и курите. Такой способ может привести к гастриту или язве желудка.
Обедать за компьютером
Многозадачность негативно влияет на организм человека. Тем более, что мозг требует отдыха и перезагрузки, которую он не получает.
Обедать за компьютером – не лучшая идея
Сидеть весь день за столом
В этом случае проблем со здоровьем не избежать. Постарайтесь делать упражнения и чаще вставать.
Сутулиться
Из-за неправильной осанки у вас может болеть позвоночник, плечи, сутулость может вызвать сколиоз и другие проблемы с позвоночником.
Тереть глаза
С точки зрения гигиены это – большой риск травмировать кожу век. Лучше вообще не трогать орган зрения, а делать упражнения.
Не нужно тереть глаза
Сидеть со скрещенными ногами
Несмотря на удобство такой позы она может вызвать дискомфорт в спине.
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