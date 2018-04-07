Топ-7 моделей Playboy, которые не потеряли своей привлекательности: соблазнительные фото
Знаменитый журнал Playboy снял серию фото, на которых воссоздал обложки глянца 30-летней давности. Модели сразили своей красотой.
Роскошные Playmates очаровали сексуальными фигурами и молодостью. Среди них – Кимберли Конрад Хефнер, Шарлотта Кемп, Кэти Сент-Джордж, Моник Сент Пьер, Рене Тенисон, Кендас Коллинз и Лиза Мэтьюс.
Читайте также: 20 самых горячих звезд, которые обнажились для Playboy
Пикантную фотосессию сделали Бен Миллер и Райан Лоури. Каждый снимок с точностью воспроизвел прошлые обложки журнала, а модели подтвердили высказывание основателя Playboу Хью Хефнера: "Красота не вечна, однако женщины могут быть сексуальными в любом возрасте".
Шарлотта Кемп в фотосессии
Роскошная Кэти Сент-Джонс
Лиза Мэтьюс позировала перед камерами обнаженной
Модель Рене Тенисон
Кендас Коллинз не потеряла своей привлекательности
Кимберли Конрад Хефнер позировала для обложки глянца
Моник Сент-Пьер в соблазнительном платье