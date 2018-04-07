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Топ-7 моделей Playboy, которые не потеряли своей привлекательности: соблазнительные фото

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Playboy воспроизвел обложки 30-летней давности
Playboy воспроизвел обложки 30-летней давности / Соцсети

Знаменитый журнал Playboy снял серию фото, на которых воссоздал обложки глянца 30-летней давности. Модели сразили своей красотой.

Роскошные Playmates очаровали сексуальными фигурами и молодостью. Среди них – Кимберли Конрад Хефнер, Шарлотта Кемп, Кэти Сент-Джордж, Моник Сент Пьер, Рене Тенисон, Кендас Коллинз и Лиза Мэтьюс.

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Пикантную фотосессию сделали Бен Миллер и Райан Лоури. Каждый снимок с точностью воспроизвел прошлые обложки журнала, а модели подтвердили высказывание основателя Playboу Хью Хефнера: "Красота не вечна, однако женщины могут быть сексуальными в любом возрасте".


Шарлотта Кемп в фотосессии

Роскошная Кэти Сент-Джонс


Лиза Мэтьюс позировала перед камерами обнаженной


Модель Рене Тенисон


Кендас Коллинз​ не потеряла своей привлекательности


Кимберли Конрад Хефнер позировала для обложки глянца


Моник Сент-Пьер в соблазнительном платье

Теги: LifeStyle Мода Playboy
Источник: boredpanda.com
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