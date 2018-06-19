Топ-7 наиболее вредных продуктов для зубов

Если у вас слишком слабые и чувствительные зубы, стоит ограничить в рационе некоторые продукты, которые могут нанести немалый вред.

Не стоит употреблять много цитрусовых, ведь их кислота повреждает зубную эмаль, передает Соѕмо. Лимонад и газированная вода также способствуют разъеданию эмали, а крепкий чай влияет на цвет зубов.

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К опасным для зубов продуктма также относятся сухофрукты и семена. Несмотря на их полезность для организма, причина вреда для зубов очень банальна – они легко застревают в микрощелях зубов. Из-за этого в ротовой полости размножаются бактерии.

Твердые сладости (грильяж, ириски, арахисовое масло и прочее) содержат много сахара и разрушают зубы. Картофельный крахмал в чипсах во рту расщепляется на сахар и также разрушает верхний слой зубов.

Из-за потребления очень холодной или очень горячей пищи, из-за резкого перепада температуры на зубной эмали образуются видимые трещины. Поэтому берегите свои зубы и употребляйте полезную пищу для их здоровья.

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