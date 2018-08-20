Топ-7 неочевидных симптомов стресса

Стресс – весьма распространенное явление в современном мире. Часто он возникает из-за неурядиц в семье, конфликтов на работе и других вещей. И есть несколько неочевидных симптомов, которые указывают на состояние длительного стресса.

Медики назвали семь признаков, которые должны вас насторожить, передает 24apteka.

Сонливость

Более 50% людей, находящихся в стрессовом состоянии, постоянно чувствуют усталость, вялость, сонливость, преследует зевота. Со слов ученых, благодаря сну организм хочет побороть стресс и тревогу.

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Боль в теле

По словам медиков, длительное состояние тревожности и депрессии может спровоцировать появление болевых ощущений в теле. Больше всего реагируют желудок и кишечник, появляется изжога, боль в пояснице, шее, мышцах и голове.

Высыпания на коже

Чрезмерные переживания могут спровоцировать ряд проблем с кожей на руках, животе и спине: крапивницу, прыщи, экзему, зуд кожи.

Простуда

Иммунная система тоже реагирует на стресс, организм становится ослабленным, легко подхватить вирусные и инфекционные заболевания.

Диарея

Из-за чрезмерного чувства тревоги в организме нарушается выработка гормонов, которые могут негативно повлиять на органы пищеварения, вызывая диарею и другие симптомы (тошнота, отрыжка, слабость, рвота).

Проблемы з памятью

Длительный стресс негативно сказывается на области мозга, которая отвечает за воспоминания, поэтому могут возникнуть проблемы с памятью.

Сбой менструального цикла

Для женщин это не самый простой способ понять, что что-то с организмом не так. Стресс вызывает изменение гормонального фона и часто может привести к нарушениям менструального цикла. Также могут возникать тошнота, сильная боль, головокружение и прочее.

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