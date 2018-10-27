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      Топ-9 фраз для родителей, которые сделают ребенка послушным

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      Топ-9 фраз для родителей, которые сделают малыша послушным
      Топ-9 фраз для родителей, которые сделают малыша послушным / 4mama.ua

      Добиться дисциплины без криков и скандалов возможно. Простые способы помогут сохранить близкие отношения с ребенком, а малыш будет более послушным.

      Как отмечают психологи, важно в просьбах к ребенку не делать давления, ведь он наоборот – сильнее будет сопротивляться и капризничать, пишет 4Mamas.

      Читайте также: Как правильно разговаривать с ребенком: советы в инфографике

      Простые фразы упростят жизнь и родителям, и малышу, а еще сохранят нервы и укрепят отношения.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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