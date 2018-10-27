Топ-9 фраз для родителей, которые сделают ребенка послушным
Добиться дисциплины без криков и скандалов возможно. Простые способы помогут сохранить близкие отношения с ребенком, а малыш будет более послушным.
Как отмечают психологи, важно в просьбах к ребенку не делать давления, ведь он наоборот – сильнее будет сопротивляться и капризничать, пишет 4Mamas.
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Простые фразы упростят жизнь и родителям, и малышу, а еще сохранят нервы и укрепят отношения.
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Источник: 24 Канал
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