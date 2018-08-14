Топ-9 продуктов, которые помогут снять воспаление в организме

Из-за незначительных воспалительных процессов в организме развиваются сердечно-сосудистые заболевания, болезни кишечника, ревматоидный артрит и сахарный диабет 2 типа. А правильное питание поможет побороть воспаление и избежать неприятных последствий.

1. Обязательным продуктом в рационе являются рыба жирных сортов, передает 24apteka. Тунец, лосось, скумбрия и другая рыба содержат много незаменимых жирных кислот омега-3, которые имеют мощный противовоспалительный эффект.

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2. Листовые овощи темно-зеленого цвета, в частности, шпинат, содержат много минералов и витамин К, который также имеет противодействие воспалениям.

3. Такие ягоды, как малина, ежевика и черника, содержат огромное количество клетчатки и антиоксидантов. Вместе эти вещества позволяют противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям на уровне воспалений.

4. Для веганов семена льна заменяют рыбу, ведь они тоже имеют немало омега-3 кислот. Кроме того, при употреблении льняного семени снижается показатель С-реактивного белка – маркера воспаления, связанный с болезнями сердца и сосудов.

5. А оливковое масло содержит вещества, которые борются с воспалениями не менее эффективно, чем ибупрофен. Такая система питания, как средиземноморская диета, которая подразумевает употребление этого масла, снижает риск болезней сердца и сосудов и других хронических заболеваний.

6. Авокадо – еще один источник омега-3 кислот растительного происхождения.

7. С возрастом из-за стрессов и неправильного питания в организме человека накапливаются свободные радикалы, которые вызывают старение тела и провоцируют возникновение ряда заболеваний. Поэтому стоит пить зеленый чай, в котором содержится антиоксидант катехин, который уничтожает эти свободные радикалы, подавляя вызванные ими воспаления.

8. Обычная питьевая вода предохраняет кишечник и суставы от воспаления, что может развиваться из-за обезвоживания.

9. Такие крестоцветные овощи, как белокочанная капуста, брокколи, брюссельская и другие виды капусты, богаты содержанием клетчатки, благодаря чему эффективно борются с воспалениями в организме.

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