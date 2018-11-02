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      Топ-модель по-украински 2 сезон 10 выпуск: самый драматичный выпуск сезона

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      Топ-модель по-украински 2 сезон 10 выпуск
      Топ-модель по-украински 2 сезон 10 выпуск

      На "Новом канале" завершился 10 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 2 ноября 2018 года. К участникам приехали родители, поэтому эта неделя должна стать очень эмоциональной. Помогут ли родные моделям в борьбе за место в проекте?

      Видео появится позже

      В 10 выпуске "Топ-модель по-украински" 2 сезон участники наконец смогли увидеть родных.

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      "За девять недель съемок участники устали, и мы с экспертами решили поддержать их. Мы пригласили родителей не просто пообниматься с детьми на лужайке. Они стали зрителями первого дефиле недели. Участники об этом, конечно же, не знали. А мы смогли оценить, могут ли они полностью сосредотачиваться на работе, не обращая внимания на обстоятельства", – рассказала Алла.

      Как выяснилось, почти у всех участников есть какие-то проблемы в общении с родителями. Яна Кутишевская убегала когда-то из дома, и с мамой видится очень нечасто. Юля Дыхан говорит, что мама редко бывает ласкова с ней.

      И когда каждый из участников выходил на подиум и видел среди зрителей кого-то из родных – сдержать слез не мог. И хотя эксперты поставили четкую задачу – быть невозмутимым, модели забывали об этом, как только видели маму или папу – уверенность исчезала.

      Но радовались участники недолго. После испытания эксперты объявили, что родители остаются на неделю и будут вместе с моделями проходить испытания.

      Первое совместное испытание – фотосессия. Родители должны были накрасить, одеть и выбрать реквизит для своего ребенка.

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      Следующее задание для участников оказалось еще сложнее – из одежды на этой фотосессии будут только трусики. Для многих участников это было непросто. Когда модель фотографировали, в то же время с ее или его мамой или отцом общался психолог.

      Это задание должно помочь избавиться от груза, который мешает в отношениях между ребенком и родными.

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      В день отбора первым к экспертам вышел Дмитрий Сукач. Он всю предыдущую неделю жил в VIP-комнате. Но на этой неделе его работа была значительно хуже. Поэтому он отправляется в комнату грусти.

      Выбил из колеи приезд родителей и Катю. У девушки не вышло ни одного успешного задания. Поэтому сама девушка понимала, что она должна попасть в комнату грусти. Так и произошло.

      Последний шанс для участников тоже в стиле всей недели. Вот только модели будут в роли родителей. Они должны научить маленьких детей дефилировать.

      Задача оказалась очень сложной. И далеко не все дети удачно справились с задачей. Но лучшей была таки команда Кати. А это значит, что проект покидает Дмитрий.

      Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

      Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с l'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

      Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

      Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, l'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

      "Топ-модель по-украински"
      Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

      Теги: LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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