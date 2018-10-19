На "Новом канале" завершился 8 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 19 октября 2018. Участники проекта стали настоящими бойцами на ринге. Кто выиграет в этой жестокой борьбе?

8 выпуске "Топ-модель по-украински" 2 сезон моделей вывели на настоящий ринг. А все ради удачных снимков.

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"Наших участников ждала фтосесия под названием "Чемпионат". Это испытание создано по мотивам клипа группы "АГОНЬ" "Провоцируй", в котором мы с Антоном Савлеповым стали тренерами двух агрессивных девушек-рестлеров. Поэтому я и пригласил Антона помочь оценивать работу наших участников", – рассказал эксперт Костя Боровский.

Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: кто попал в больницу

Модели устроили бои на ринге

Специально для этого испытания Костя пригласил двух каскадеров, которые научили участников пяти зрелищным приемам.

Некоторые выглядели как профессиональные реслеры

Во время одного из поединков произошла настоящая неприятность. В бою между Максимом и Егором, неудачно подпрыгнул Егор и травмировал себе ногу. Съемку прекратили раньше времени. А парня забрали в больницу. Там у Егора диагностировали растяжку, поэтому он продолжит участие в проекте.

Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: дефиле по раскаленному подиуме

А лучшей в этом соревновании Костя выбрал Ясю, которая показала больше удачных поз.

Следующее задание было противоположное тому, что предложил Костя. Сергей предложил моделям помедитировать. Испытание требовало максимального покоя и концентрации. Это будет дефиле по углях. И если модели будут ошибаться, то подиум будет становиться все горячее.

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Для некоторых эта задача была очень сложной. Однако, были и те, кто очень понравился экспертам. Лучшими назвали Дмитрия и Яну.

А тем временем на проекте завязался еще один роман. Дмитрий признался в симпатии к Ясе и девушка ответила взаимностью. Хотя у нее вне проекта был парень. Однако, Яся не испытывала от него поддержки, поэтому разорвали отношения.

С огня в лед. В следующем задании участников ждет испытание холодом. Они снова будут работать в парах в образах первобытных людей. В этом испытании наилучше себя проявили Дмитрий Сукач и Юля.

Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: романтика в ледяной пещере

Поэтому 5 лучших моделей, которые победили в одном из испытаний, отправляются на еще одно испытание. Там они поборются за реальный контракт экстрим-модели. Теперь перед пятеркой лучших участников стоит еще одна задача – прыгнуть в пропасть. Кто испугается и откажется – выбывает из борьбы.

Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: кто получил реальный контракт с заказчиком

Но каждый из 5 лучших сумел прыгнуть и отработать задачи по максимуму. Но самым эффектным прыжок был у Дмитрия Топоринского. Поэтому он получает реальный контракт.

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Первым участником, который попал в комнату грусти, стал Максим. Он не умел выиграть ни в одном из заданий. Более того, при испытании, в котором он участвовал с подругой Юлей, именно Макс запорол весь кадр. Поэтому выбор судей стал вполне прогнозируемым.

Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: кто порапив в комнату грусти

Не слишком удачно прошла неделя и для Софи. Девушка очень ярко вела на бэкстейдж, но этого не видно во время испытаний. Особенно циничным был момент, когда Софи попыталась напугать одного из пятерки лучших, чтобы занять его или ее место. Но так не должна вести себя настоящая модель. Поэтому именно она составит компанию Максиму в борьбе за жизнь на проекте.

В битве за жизнь на проекте участники соревнуются на вейкборде. Обоих одели в офисную одежду, а модели должны были сыграть эмоцию, будто они опаздывают на важную деловую встречу. Оба сыграли эмоцию очень хорошо.

Но больше удачных кадров было у Максима. А это значит, что на этой неделе проект покидает Софи.

Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: гонки на на вейк-бордах

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.