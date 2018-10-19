В 8 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 19 октября 2018 года на "Новом канале", шоу покинула Софи. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 9 участников.

В 8 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон первым участником, который попал в комнату грусти, стал Максим. Он не сумел выиграть ни в одной из задач. Более того, при испытании, в котором он участвовал с подругой Юлей, именно Макс запорол весь кадр. Поэтому выбор судей стал вполне прогнозируемым.

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Не слишком удачно прошла неделя и для Софи. Девушка очень ярко вела на бэкстейдж, но этого не видно во время испытаний. Особенно циничным был момент, когда Софи попыталась напугать одного из пятерки лучших, чтобы занять его или ее место. Но так не должна вести себя настоящая модель. Поэтому именно она составит компанию Максиму в борьбе за жизнь на проекте.

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В битве за жизнь на проекте участники соревнуются на вейкборде. Обоих одели в офисную одежду, а модели должны были сыграть эмоцию, будто они опаздывают на важную деловую встречу. Оба сыграли эмоцию очень хорошо.

Но больше удачных кадров было у Максима. А это значит, что на этой неделе проект покидает Софи.

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"Топ-модель по-украински" Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.



Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.