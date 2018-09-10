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Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу и фото

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Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу ТПМУ 2 сезон
Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу ТПМУ 2 сезон / 24 канал

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон стартует уже 31 августа в 19:00 на "Новом канале". На проект уже отобрали из сотни претендентов 15 лучших ребят. Кто стал участником 2 смешанного сезона ТПМУ – далее в материале.

Съемки проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете, до выхода финала на экраны. Однако в этом году удалось узнать имена нескольких участников шоу еще до премьеры!

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Следовательно, двое участников определились по результатам онлайн-голосования. Ими стали – Диана Цымбал (16 лет) и Максим Гаврилюк (21 год). Еще 5 участников-юношей стали известны во время финала International Young Designers Contest, здесь свои работы демонстрировали дизайнеры из 9 стран, а в качестве моделей выступили именно участники ТМПУ.

Уже после премьеры шоу мы узнали имена всех участников – в 15 лучших попало 8 юношей и 7 девушек. Среди них – Дима Топоринский, Иван Кияница, Дмитрий Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковалев, Сергей Гердов, Езеджи Джонсон, Егор Степаненко, Екатерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Алиса Головнева, Юлия Дыхан, София Беридзе и Яна Кутишевська.

Участники 2 сезона "Топ-модель по-украински" – Парни

Дима Топорынский

Иван Кияница

Дмитрий Сукач

Максим Осадчук

Денис Ковалев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений ????? ??????? (@denis.koval_)

Сергей Гердов

Езеджи Джонсон

Егор Степаненко

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Участники 2 сезона "Топ-модель по-украински" - Девушки

Екатерина Пальченко

Ярослава Крутова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yaroslava Krutova (@kruttova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yaroslava Krutova (@kruttova)

Анна Троян

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Анна Троян (@an.trn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Анна Троян (@an.trn)

Алиса Головнева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alisa (@alisagolovneva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alisa (@alisagolovneva)

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Юлия Дыхан

София Беридзе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SOFI B. (@sofiberidze)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SOFI B. (@sofiberidze)

Яна Кутишевская

Топ-модель по-украински 2 сезон: кто покинул шоу

Уже после второго выпуска шоу из 30 участников, которых отобрали на кастинге, домой поехали аж 15! Среди них – участники онлайн-кастинга, которые не смогли себя проявить.

Диана Цымбал

16-летняя Диана Цымбал из Днепра стала победительницей онлайн-кастинга среди девушек и она автоматически попала в проект. Но в дальнейшем у девушки больше не будет никаких бонусов – ее работу будут оценивать наравне с участниками, как выберут эксперты.

Сейчас Диана еще учится, ведет активно свой Instagram и мечтает о модельной карьере.

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Максим Гаврилюк

21-летний Максим Гаврилюк из Черновцов стал победителем онлайн-кастинга среди юношей. Голосовать за него призвал даже один из участников прошлого сезона – Сергей Стоун. По его словам, Максим его поразил больше всех участников онлайн-кастинга.

Максим так же автоматически попал в проект.

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Вова Мацарский

Валерия Титова

 

Допис, поширений Вэл (@v.a.m.st)

Сергей Студенцов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergey Studentsov (@studentsov)

Виталий Ярыч

Валерия Гармаш

 

Александр Коробко

 

Максим Бондарь

Елизавета Козачок

 

 

Допис, поширений eliza (@boginya_kali_j)

Иван Кадило

 

Карина Шеметова

Роман Никуличев

Дина Абу Зейтер

 

Виталий Удовика

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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