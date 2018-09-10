Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу и фото
Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон стартует уже 31 августа в 19:00 на "Новом канале". На проект уже отобрали из сотни претендентов 15 лучших ребят. Кто стал участником 2 смешанного сезона ТПМУ – далее в материале.
Съемки проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете, до выхода финала на экраны. Однако в этом году удалось узнать имена нескольких участников шоу еще до премьеры!
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Следовательно, двое участников определились по результатам онлайн-голосования. Ими стали – Диана Цымбал (16 лет) и Максим Гаврилюк (21 год). Еще 5 участников-юношей стали известны во время финала International Young Designers Contest, здесь свои работы демонстрировали дизайнеры из 9 стран, а в качестве моделей выступили именно участники ТМПУ.
Уже после премьеры шоу мы узнали имена всех участников – в 15 лучших попало 8 юношей и 7 девушек. Среди них – Дима Топоринский, Иван Кияница, Дмитрий Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковалев, Сергей Гердов, Езеджи Джонсон, Егор Степаненко, Екатерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Алиса Головнева, Юлия Дыхан, София Беридзе и Яна Кутишевська.
Участники 2 сезона "Топ-модель по-украински" – Парни
Дима Топорынский
Иван Кияница
Дмитрий Сукач
Максим Осадчук
Денис Ковалев
Сергей Гердов
Езеджи Джонсон
Егор Степаненко
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Участники 2 сезона "Топ-модель по-украински" - Девушки
Екатерина Пальченко
Ярослава Крутова
Анна Троян
Алиса Головнева
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Юлия Дыхан
София Беридзе
Яна Кутишевская
Топ-модель по-украински 2 сезон: кто покинул шоу
Уже после второго выпуска шоу из 30 участников, которых отобрали на кастинге, домой поехали аж 15! Среди них – участники онлайн-кастинга, которые не смогли себя проявить.
Диана Цымбал
16-летняя Диана Цымбал из Днепра стала победительницей онлайн-кастинга среди девушек и она автоматически попала в проект. Но в дальнейшем у девушки больше не будет никаких бонусов – ее работу будут оценивать наравне с участниками, как выберут эксперты.
Сейчас Диана еще учится, ведет активно свой Instagram и мечтает о модельной карьере.
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Максим Гаврилюк
21-летний Максим Гаврилюк из Черновцов стал победителем онлайн-кастинга среди юношей. Голосовать за него призвал даже один из участников прошлого сезона – Сергей Стоун. По его словам, Максим его поразил больше всех участников онлайн-кастинга.
Максим так же автоматически попал в проект.
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Вова Мацарский
Валерия Титова
Сергей Студенцов
Виталий Ярыч
Валерия Гармаш
Александр Коробко
Максим Бондарь
Елизавета Козачок
Иван Кадило
Карина Шеметова
Роман Никуличев
Дина Абу Зейтер
Виталий Удовика