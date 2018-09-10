Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу и фото

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон стартует уже 31 августа в 19:00 на "Новом канале". На проект уже отобрали из сотни претендентов 15 лучших ребят. Кто стал участником 2 смешанного сезона ТПМУ – далее в материале.

Съемки проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете, до выхода финала на экраны. Однако в этом году удалось узнать имена нескольких участников шоу еще до премьеры!

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Следовательно, двое участников определились по результатам онлайн-голосования. Ими стали – Диана Цымбал (16 лет) и Максим Гаврилюк (21 год). Еще 5 участников-юношей стали известны во время финала International Young Designers Contest, здесь свои работы демонстрировали дизайнеры из 9 стран, а в качестве моделей выступили именно участники ТМПУ.

Уже после премьеры шоу мы узнали имена всех участников – в 15 лучших попало 8 юношей и 7 девушек. Среди них – Дима Топоринский, Иван Кияница, Дмитрий Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковалев, Сергей Гердов, Езеджи Джонсон, Егор Степаненко, Екатерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Алиса Головнева, Юлия Дыхан, София Беридзе и Яна Кутишевська.

Участники 2 сезона "Топ-модель по-украински" – Парни

Дима Топорынский

Иван Кияница

Дмитрий Сукач

Максим Осадчук

Денис Ковалев

Сергей Гердов

Езеджи Джонсон

Егор Степаненко

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Участники 2 сезона "Топ-модель по-украински" - Девушки

Екатерина Пальченко

Ярослава Крутова

Анна Троян

Алиса Головнева

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Юлия Дыхан

София Беридзе

Яна Кутишевская

Топ-модель по-украински 2 сезон: кто покинул шоу

Уже после второго выпуска шоу из 30 участников, которых отобрали на кастинге, домой поехали аж 15! Среди них – участники онлайн-кастинга, которые не смогли себя проявить.

Диана Цымбал

16-летняя Диана Цымбал из Днепра стала победительницей онлайн-кастинга среди девушек и она автоматически попала в проект. Но в дальнейшем у девушки больше не будет никаких бонусов – ее работу будут оценивать наравне с участниками, как выберут эксперты.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 3 Лип 2018 р. о 9:31 PDT

Сейчас Диана еще учится, ведет активно свой Instagram и мечтает о модельной карьере.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 6 Чер 2018 р. о 8:31 PDT

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 11 Тра 2018 р. о 8:41 PDT

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Максим Гаврилюк

21-летний Максим Гаврилюк из Черновцов стал победителем онлайн-кастинга среди юношей. Голосовать за него призвал даже один из участников прошлого сезона – Сергей Стоун. По его словам, Максим его поразил больше всех участников онлайн-кастинга.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 24 Чер 2018 р. о 2:20 PDT

Максим так же автоматически попал в проект.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 29 Бер 2018 р. о 10:06 PDT

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Вова Мацарский

Допис, поширений користувачем @vovamatsarskij 19 Лип 2018 р. о 11:23 PDT

Валерия Титова

Допис, поширений Вэл (@v.a.m.st) 5 Сер 2018 р. о 7:13 PDT

Сергей Студенцов

Виталий Ярыч

Допис, поширений Виталик Ярыч (@vitalikyarych) 27 Кві 2018 р. о 10:26 PDT

Валерия Гармаш

Допис, поширений Valeriia (@valeriiaharmash) 3 Кві 2017 р. о 2:01 PDT

Допис, поширений Valeriia (@valeriiaharmash) 20 Бер 2017 р. о 5:33 PDT

Александр Коробко

Допис, поширений Александр (@noble_younker) 7 Лип 2018 р. о 6:51 PDT

Допис, поширений Александр (@noble_younker) 11 Лип 2018 р. о 12:21 PDT

Максим Бондарь

Допис, поширений M A X I M B O N D A R (@bondarmaxim) 20 Сер 2018 р. о 5:11 PDT

Елизавета Козачок

Допис, поширений eliza (@boginya_kali_j) 2 Сер 2018 р. о 1:04 PDT

Допис, поширений eliza (@boginya_kali_j) 7 Чер 2018 р. о 10:45 PDT

Иван Кадило

Допис, поширений Топ-Модель по-Українськи (@kadyloivan) 17 Бер 2018 р. о 7:42 PDT

Допис, поширений Топ-Модель по-Українськи (@kadyloivan) 18 Лют 2018 р. о 7:24 PST

Карина Шеметова

Допис, поширений Цукор рафінад (@black_sugar0102) 4 Кві 2018 р. о 11:37 PDT

Роман Никуличев

Допис, поширений мальчик-интернет (@nikulichev_ass) 24 Тра 2018 р. о 3:27 PDT

Дина Абу Зейтер

Допис, поширений Дина Абу Зейтер (@fwodiealone) 9 Сер 2018 р. о 5:13 PDT

Допис, поширений Дина Абу Зейтер (@fwodiealone) 6 Чер 2018 р. о 5:12 PDT

Виталий Удовика