Топ-модель по-украински 5 сезон 1 выпуск: кто попал в топ-30

Пятый сезон "Топ-модель по-украински" стартовал 31 августа 2018 года. Прошел кастинг, в результате которого отобрали 30 участников, которые будут бороться за победу – 15 девушек и 15 парней.

Премьера шоу "Топ-модель по-украински" 5 сезон состоялась в 19:00 на "Новом канале". Съемки самого проекта уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете вплоть до выхода финала на экраны.

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Эксперты шоу – остались неизменными: Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Костя Боровский и ведущая реалити Алла Костромичева.

Телекастинг моделей продолжался, как и в прошлом сезоне. Кроме того, двое участников попали в шоу по результатам онлайн-голосования.

Первой на подиум вышла 19-летняя Алиса из Харькова. Девушка любит кататься на водных и горных лыжах, конный спорт. Окончила харьковскую модельную школу и не хочет на этом останавливаться. Получает образование чтобы стать прокурором и хочет нести правду в массы. Сергей раскритиковал диссонанс между видео-визиткой и реальным лицом – на видео она уверена, а вживую нет. Ее первой взяли 30.

Второй вышла 22-летняя Юлия Дыхан. Девушка стремится быть женственной и достичь успеха, ее также взяли в шоу.

20-летний Оленксандр Коробко из Киева учится в Могилянке на маркетинге. Его воспитывали бабушка и мать, отца он не знает. Сергей раскритиковал парня, заявив, что в нем мало взрослой мужественности. Но несмотря на это его все же взяли в проект.

18-летний Ростислав из Киева – инстаблогер, который разочаровал экспертов, поэтому его не взяли.

19-летняя Александра Савицкая – студентка из Киева, учится на диктора. Очень уверенная в себе девушка забыла об условиях и накрасилась на кастинг. Слишком пафосная девушка – Алла сказала, что такое не подходит для проекта.

18-летняя Зинченко Мария из города Кременчуг имела тяжелую жизнь – мыла полы в подъездах, раздавала флаеры. Сергей раскритиковал фигуру девушки, ведь у нее широкие бедра и массивные ноги. Она расплакалась и встала на колени, чтобы просить судей взять ее в проект, но ее забраковали.

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18-летняя Валерия Титова из Киева споткнулась, но ее яркая личность покорила экспертов. Ее отец – паспор в протестанской церкви, где она поет в хоре. Папа ее против модельного бизнеса, поэтому она с ним не общается, и хочет ему доказать – моделинг это не стыдно и не пошло. Ее взяли в 30-ку.

18-летняя Лидия Литвинова не прошла. А 26-летний Сергей Гердов из города Токмак Запорожской область – тренер по футболу. Его взяли в шоу из-за сильной мотивации.

20-летнему Мирославу Грицаю из Закарпатской области сказали нет, ведь он очень робкий. Многие участники не могли даже сказать, для чего они пришли на шоу – судьи разочарованы.

28-летний Дмитрий Топоринский из города Васильков очень колоритный, но Сергею не понравились его большие татуировки. Благодаря шоу Дмитрий хочет помогать брату, который болеет. Дмитрия взяли в шоу.

25-летняя Ярослава Крутова из города Харьков хочет быть на обложках модных глянцев. Несмотря на ее резкость, девушку взяли в проект.

19-летняя Беридзе Софи из Батуми (Грузия) – симпатичная трансгендерная девушка. Ее взяли в шоу. Ярич Виталий, который клеит женщинам накладные ресницы, попал в шоу.

Влада выбросили из четырех университетов, но ему все равно. Поэтому его не приняли.

23-летний Степаненко Игорь прошел кастинг. 19-летняя Яна Кутишевская из города Подольска пришла вместе с девушкой 21-летней Валерией Гармаш из города Харьков – их обоих взяли в шоу.

21-летний Менько Геннадий занимается волонтерством, помогает бездомным животным, но поскольку его покусала собака в лицо, судьи были вынуждены сказать ему "нет".

21-летняя Аня из Харькова подсела на наркотитки, но шоу для нее – шанс, поэтому ее взяли на проект.

Кадило Иван прислуживает в церкви, но он покорил судей и прошел кастинг.

Еще двое участников определились по результатам онлайн-голосования. Ими стали – Диана Цымбал (16 лет) и Максим Гаврилюк (21 год)

Максим из Львова – гей. От него отказалась мама, которая не смогла принять его ориентацию. Он попал в 30-ку. 19-летняя Дина Абу Зейтер из Одессы – финалистка "От пацанки до панянки". И также получила место в шоу.

Топ-модель по-украински 5 сезон 1 выпуск смотреть онлайн:



Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с l'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 5 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократная появление на обложках журналов Vogue, l'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.