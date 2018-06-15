Топ самых сексуальных женщин мира по версии журнала Maxim
Популярный мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. В этом году Топ-100 возглавила 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.
Девушка снялась для обложки специального номера журнала. А фотографировал девушку известный французский fashion-фотограф Жиль Бенсимон.
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Этого года издание распределило всех женщин на несколько условных категорий: "Модели", "Девы", "Актрисы", "Веселые девчонки" и "Сильные игроки".
Так, в рейтинг моделей этого года попали победительница прошлого года Хейли Болдуин, бывшая модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио и Ирина Шейк.
В топ "Девы" Maxim отнес певиц и танцовщиц, среди которых: Дженнифер Лопез, Рианна, Бейонсе, Ники Минаж, Тейлор Свифт, Селена Гомес, Ариана Гранде и другие.
Журнал назвал самых сексуальных актрис: Алисию Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Александру Даддарио, Дженифер Лоуренс и других.
В категорию "Смешные девушки" вошли представительницы комедийного жанра, которые работают в медиа: Эли Вонг, Грета Гервиг, Крисси Тейге и другие знаменитости.
Издание также выделило влиятельных женщин. Среди них жена президента США Дональда Трампа Мелания и дочь Иванка, герцогиня Меган Маркл, известная теннисистка Каролин Возняцкии другие.
Полный список Топ-100 можно посмотреть по ссылке.