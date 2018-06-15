Топ самых сексуальных женщин мира по версии журнала Maxim

Популярный мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. В этом году Топ-100 возглавила 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.

Девушка снялась для обложки специального номера журнала. А фотографировал девушку известный французский fashion-фотограф Жиль Бенсимон.

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Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 7 Чер 2018 р. о 5:09 PDT

Этого года издание распределило всех женщин на несколько условных категорий: "Модели", "Девы", "Актрисы", "Веселые девчонки" и "Сильные игроки".

Так, в рейтинг моделей этого года попали победительница прошлого года Хейли Болдуин, бывшая модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио и Ирина Шейк.

Допис, поширений Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 20 Лют 2018 р. о 8:17 PST

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 7 Гру 2017 р. о 2:14 PST

В топ "Девы" Maxim отнес певиц и танцовщиц, среди которых: Дженнифер Лопез, Рианна, Бейонсе, Ники Минаж, Тейлор Свифт, Селена Гомес, Ариана Гранде и другие.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 8 Кві 2018 р. о 1:00 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 23 Гру 2017 р. о 2:25 PST

Журнал назвал самых сексуальных актрис: Алисию Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Александру Даддарио, Дженифер Лоуренс и других.

Допис, поширений користувачем @margotrobbie 6 Лип 2016 р. о 2:06 PDT

В категорию "Смешные девушки" вошли представительницы комедийного жанра, которые работают в медиа: Эли Вонг, Грета Гервиг, Крисси Тейге и другие знаменитости.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 11 Жов 2017 р. о 8:57 PDT

Издание также выделило влиятельных женщин. Среди них жена президента США Дональда Трампа Мелания и дочь Иванка, герцогиня Меган Маркл, известная теннисистка Каролин Возняцкии другие.

Полный список Топ-100 можно посмотреть по ссылке.