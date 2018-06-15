01:04
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
  • вторник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Топ самых сексуальных женщин мира по версии журнала Maxim

207 Читати новину українською
Самые сексуальные женщины мира
Самые сексуальные женщины мира / 24 Канал

Популярный мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. В этом году Топ-100 возглавила 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.

Девушка снялась для обложки специального номера журнала. А фотографировал девушку известный французский fashion-фотограф Жиль Бенсимон.

Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск показала соблазнительные фото в сети: 18+

 

Этого года издание распределило всех женщин на несколько условных категорий: "Модели", "Девы", "Актрисы", "Веселые девчонки" и "Сильные игроки".

Так, в рейтинг моделей этого года попали победительница прошлого года Хейли Болдуин, бывшая модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио и Ирина Шейк.

 

В топ "Девы" Maxim отнес певиц и танцовщиц, среди которых: Дженнифер Лопез, Рианна, Бейонсе, Ники Минаж, Тейлор Свифт, Селена Гомес, Ариана Гранде и другие.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Журнал назвал самых сексуальных актрис: Алисию Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Александру Даддарио, Дженифер Лоуренс и других.

 

В категорию "Смешные девушки" вошли представительницы комедийного жанра, которые работают в медиа: Эли Вонг, Грета Гервиг, Крисси Тейге и другие знаменитости.

Издание также выделило влиятельных женщин. Среди них жена президента США Дональда Трампа Мелания и дочь Иванка, герцогиня Меган Маркл, известная теннисистка Каролин Возняцкии другие.

Полный список Топ-100 можно посмотреть по ссылке.

Теги: LifeStyle Эротика Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 июня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 17
Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
15 июня, 22:20 Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
336
Как построить дороги и выиграть войну
15 июня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 741
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 июня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 407
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
15 июня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 182
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук