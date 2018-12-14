Топ сенсационных и наиболее громких побед украинских спортсменов в 2018 году

В 2018 году многие украинские спортсмены боролись за чемпионские награды себе и славу Украины - от Олимпийских игр и до тенниса и бокса. О наиболее значительных- в материале сайта 24 Канала.

Золото Олимпиады Абраменко

2018 год крупных соревнований в Украине начинался с зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Наша страна на этом турнире вполне могла остаться без наград. Пока 18 февраля прыжок Back Full – Full – Full Double Александра Абраменко не принес ему и всей Украине золотую награду по фристайлу.

Читайте также: Скандалы-2018: Олимпийские сани Мандзия, "российские объятия" Абраменко и Крым Усика

Александр Абраменко с тав олимпийским чемпионом 2018 года (фото: Getty Images)

Эта медаль так и стала единственной для украинцев на ХХІІІ зимних Олимпийских играх. А Абраменко стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины. Это уже потом будут скандалы с объятиями с россиянами, тренировочной базой в Николаеве и прочее.

Украинские паралимпийцы

Вспомнив об олимпийцах, нельзя обойти стороной и Паралимпийскую сборную Украины. Ведь она особенно заслуживает теплых слов в поддержку. 22 медали, из них семь высшей пробы - такое наследие украинцев на зимней Паралимпиаде-2018, которая длилась с 9 по 18 марта.

Читайте также: Паралимпиада-2018: медальный зачет

Украинскую сборную в Пхенчхане представили 30 спортсменов: 23 из них участвовали в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые помогали спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.

Больше всего наград завоевала Оксана Шишкова – шесть (две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль).

Новые вершины Ломаченко

В 2018 году Василий Ломаченко, который был чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, решил брать новые вершины, и поднялся в легкий вес. Там он 12 мая встретился с венесуэльцем Хорхе Линаресом. И выиграл у него титул чемпиона мира по версии WBA и The Ring в легком весе. При этом сделал это с травмированным во время боя плечом, которое впоследствии долго залечивал.

Ломаченко победил Линареса и завоевал чемпионский титул (фото: Getty Images)

А после этого 8 декабря защитил титул и выиграл звание чемпиона WBO в легком весе у пуэрториканца Хосе Педраси, объединив два чемпионских пояса.

Поход Усика на Москву

К Александру Усику можно относиться как угодно. Его слова имеют провокационный характер, как и некоторые действия. И отвергать тот факт, что он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе – не имеет смысла. Это факт. Он обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, WBO, IBF. И сделал он это в Москве 21 июля 2018 года, победив россиянина Мурата Гассиева. Как бы к этому ни относились, но на сам бой Усик вышел сконцентрированным, показав как хорошую подготовку, так и сам бой.

Читайте также: Усик признан лучшим боксером года по версии известного американского журнала

Меткая чемпионка Костевич

Трехкратная медалистка Олимпийских игр (золото Афин-2004, а также серебро и бронза Лондона-2012) Елена Костевич в 2018 году добавила к этим титулам и звание чемпионки мира по спортивной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. 8 сентября в финале Елена показала одинаковую сумму с россиянкой Виталиной Бацарашкиной - по 37 очков. В дополнительных сериях украинка с результатом 4+4+3 вырвала победу у россиянки (4+4+2).

Кроме личного золота, Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте

Уникальная Билодид

20 сентября 2018 года надолго войдет в историю мирового дзюдо. Ведь именно в этот день 17-летняя украинка Дарья Билодид завоевала "золото" чемпионата мира по дзюдо на татами в азербайджанском Баку в весовой категории до 48 килограммов. В конце второй минуты финала украинка сумела провести бросок на оценку иппон – это досрочная победа. Следовательно, 17-летняя украинская дзюдоистка стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. И установила уникальное достижение.

Читайте также: 18-летняя чемпионка мира по дзюдо Билодид снялась для Vogue: фото и видео

Уже по окончании чемпионата мира Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоистов в своей весовой категории.

Юношеские олимпийские игры

То, что у Украины есть хорошее подрастающее поколение в спорте, свидетельствуют результаты Юношеских олимпийских игр, состоявшихся в аргентинском Буэнос-Айресе. Там Украину представляли 55 атлетов в 22 видах спорта. Они получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта. Так, Екатерина Черной завоевала сразу две золотые награды – в личных соревнованиях в женской шпаге и командном первенстве. А София Лискун завоевала серебряную награду в прыжках в воду с 10-метровой вышки и бронзу – в смешанных командных соревнованиях.

Читайте также: На Юношеской Олимпиаде-2018 представители Украины завоевали 23 медали

Стоит отметить, что эти спортсмены могут представлять Украину на олимпийских аренах Токио-2020, Париж-2024 и других важных соревнованиях.

Неожиданная победа Ястремской в Гонконге

Не только на соревнованиях в Беунос-Айресе юные украинцы показали превосходные результаты. В другом конце света – Гонконге, 9-15 октября продолжался турнир серии WTA. А выиграла его 18-летняя украинка Даяна Ястремская. При этом сделала это очень неожиданно. Видимо, и для нее самой. Ведь на то время юная теннисистка находилась во второй сотне рейтинга, а в финале обыграла хозяйку соревнований – 24-ю ракетку мира Ван Цян.

Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

Это уже после победы было и попадание в топ-100, и немалые призовые (свыше 163 тысячи долларов). А также попадание в список самых молодых победительниц турниров WTA.

Мария Музычук. Шахматная олимпиада и чемпионат мира

По Мария Музычук, то как и в случае с Василием Ломаченко, трудно было выбрать одно лишь событие. Ведь украинка довольно удачно выступила на Шахматной Олимпиаде в грузинском Батуми в октябре – как и вся женская сборная, где они стали серебряными призерами первенства. Сама же Мария завоевала золотую награду в личном зачете Всемирной шахматной Олимпиады. Вместе с ней это сделал и Антон Коробов.

А уже впоследствии на Чемпионате мира в России в ноябре Мария Музычук завоевала бронзовую медаль.

Звездное время Черкасовой

В целом октябрь оказался достаточно плодотворным для украинцев. Свою лепту внесла и борчиха Алла Черкасова. Она 24 октября завоевала для Украины золотую награду на Чемпионате мира по вольной борьбе в Будапеште. Львовянка стала чемпионкой мира в категории до 68 килограммов.

Свитолина и итоговый турнир WTA

Теннисистка Элина Свитолина провела довольно неоднозначный 2018 год. За исключением выхода в четвертьфинал Australian Open, украинка провалила турниры серии Grand Slam. Хотя и выиграла меньшие титулы в Брисбене, Дубае и Риме. И все же в 2018 году она сделала то, что мало кто от нее ожидал – 28 октября победила на итоговом турнире WTA в Сингапуре. При этом на турнире она выиграла все пять матчей. Эта победа позволила ей подняться на четвертую строчку мирового рейтинга.

Читайте также: Сколько заработала Свитолина за победу в Итоговом турнире WTA: немалая сумма

Гвоздик – очередной украинский боксер-чемпион

В декабре на еще одного чемпиона мира по боксу среди украинцев стало больше. Александр Гвоздик в ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке победил Адониса Стивенсона. И стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Читайте также: Добро пожаловать в клуб чемпионов, – Ломаченко и Усик поздравили Гвоздика с чемпионским поясом

Бой против Стивенсона был не из простых. Канадец выступал в родных стенах при немалой поддержке трибун. Но устоять после ударов украинца не сумел – в 11-м раунде Стивенсон был отправлен в нокаут. При этом после боя его госпитализировали, и некоторое время он находился в коме.

Стоит отметить, что это не все знаковые победы украинцев. Ведь сюда можно добавить и 22-летнюю украинскую велогонщицю Елену Старикову, которая завоевала две медали на этапе Кубка мира по велотреку в Берлине. Или саблистку Ольгу Харлан, которая, хоть и потеряла титул чемпионки мира в 2018 году, зато выиграла Кубок мира. И таких побед украинцев немало. За каждой из них – часы, дни и годы тренировок. Несмотря на боль и слезы. Несмотря на все. Как бы ни было трудно. Таков путь к чемпионству. Поэтому для нас важно поддержать их – и во времена побед, и когда они не показывают чемпионские результаты.