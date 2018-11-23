В субботу, 24 ноября, в Англии состоится лондонское дерби – "Тоттенхэм" примет "Челси".

Стоит отметить, что все букмекеры в этом матче отдают предпочтение "Челси". Но оно довольно незначительное. Так, в William Hill на победу "Тоттенхэму" выставили коэффициент 2,75, а на их соперников – 2,55. На то, что матч закончится вничью – 3,40.

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Эксперты из PariMatch оценили победу "Тоттенхэма" коэффициентом 2,80. На победу "Челси" они принимают с коэффициентом 2,60. Ничья – 3,45.

В "Фаворит спорт" на то, что победят хозяева поля, стоит коэффициент 2,79. На "Челси" – 2,52. Ничейный результат получил коэффициент 3,40.

Marathon bet выставил самый высокий коэффициент на победу "Тоттенхэма" – 2,86. В то время как на победу "Челси" – 2,59. Ничья в матче – 3,48.

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Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится в субботу, 24 ноября. Начало встречи в 19:30. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.