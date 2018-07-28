Tour de Fance-2018. Дюмулен выиграл этап с индивидуальной гонкой

28 июля состоялся 20 этап престижной велогонки Tour de France-2018.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом победил француз Том Дюмулен. 27-летний спортсмен проехал индивидуальную гонку протяженностью в 31 км за 40 минут и 52 секунды.

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Немного до победы не хватило британцам со Sky Крису Фруму и Гарейнту Томасу.

В общем зачете лидерство сохранил Томас, который практически гарантировал себе победу, второй Дюмулен. На третью позицию вновь поднялся Фрум, который потеснил Приможа Роглича с Team Lotto NL-Jumbo.

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