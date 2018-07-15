Tour de France-2018. Девятый этап выиграл немец Дегенкольб

Немец Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo стал победителем очень драматического девятого этапа многодневной велогонки Tour de France-2018.

Последние километры за победу боролись только три человека: Джон Дегенкольб, Ив Лампарт из Quick-Step Floors и Грег ван Авермат с BMC, однако сильнейшим на финише оказался именно Дегенкольб.

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Немец преодолел 156,5 км этапа за 3 часа 24 минуты 26 секунд, вторым стал бельгиец Грег ван Авермат (BMC), замкнул тройку лучших другой представитель Бельгии Ив Лампарт (Quick - Step Floors).

В генеральной классификации ван Авермат сохранил лидерство, его отрыв от британца Герайнта Томаса (Sky) увеличился до 43 секунд. На третье место поднялся бельгиец Филипп Жильбер (Quick - Step Floors, +44 секунды).

В понедельник, 16 июля, на "Большой петле" день отдыха. Гонка продлится 17 июля (158,5км).