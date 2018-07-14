Tour de France-2018. Груневеген выиграл второй подряд этап со спринтерским финишем
14 июля состоялся 8 этап "Большой петли". Участники преодолели 181 км равнинного этапа между Дреу и Амьеном. Дело снова дошло до массового спринта, в котором вторую победу подряд одержал Дилан Груневеген.
25-летний спортсмен преодолел маршрут в 181 км за 4 часа 23 минуты и 36 секунд. Второй результат у Андре Грайпеля из Lotto Soudal, третий – у Фернандо Гавирии из Quick-Step Floors.
Читайте также: Tour de France-2018: расписание и результаты всех этапов
Отметим, что эта победа стала уже второй подряд и третьей в карьере для голландца на этапах "Большой петли".
Лидером общего зачета все еще остается бельгиец Грег ван Авермат из BMC.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
Суд определил дальнейшую судьбу Савченко22 июня , 21:45
Смертельное ДТП в Харькове: в деле появилась еще одна пострадавшая8 февраля , 11:58