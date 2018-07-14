Tour de France-2018. Груневеген выиграл второй подряд этап со спринтерским финишем

14 июля состоялся 8 этап "Большой петли". Участники преодолели 181 км равнинного этапа между Дреу и Амьеном. Дело снова дошло до массового спринта, в котором вторую победу подряд одержал Дилан Груневеген.

25-летний спортсмен преодолел маршрут в 181 км за 4 часа 23 минуты и 36 секунд. Второй результат у Андре Грайпеля из Lotto Soudal, третий – у Фернандо Гавирии из Quick-Step Floors.

Читайте также: Tour de France-2018: расписание и результаты всех этапов

Отметим, что эта победа стала уже второй подряд и третьей в карьере для голландца на этапах "Большой петли".

Лидером общего зачета все еще остается бельгиец Грег ван Авермат из BMC.