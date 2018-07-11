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Tour de France-2018: расписание и результаты всех этапов

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Tour de France-2018
Tour de France-2018

Из-за чемпионата мира по футболу Tour de France в этом году стартовал с небольшим опозданием.

Tour de France-2018 – это сто пятое мероприятие крупнейшей велогонки мира, которая проходит с 7 по 29 июля 2018 года на территории нескольких европейских стран.

Старт состоялся в Нуармутье-ан-л'Иль, а финиширует гонка на Елисейских Полях в Париже. На старт гонки вышли 22 команды, 18 из которых – команды мирового тура, а остальные четыре имеют проконтинентальную лицензию. В заявке от каждой команды, согласно правилам, зарегистрировано по восемь велогонщиков, общее количество участников – 176. Наибольшее представительство в пелотоне будет у Франции – 35 гонщиков.

Вашему вниманию предоставлено расписание и результаты всех этапов престижной многодневки Tour de France-2018:

07.07 Суббота. Этап 1: Нуармутье-ан-л'Иль – Фонтене-ле-Конт, 201 км

Победитель Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 4.23,32

08.07 Воскресенье. Этап 2: Муийрон-Сен-Жермен – Ла-Рош-сюр-Йон, 182,5 км

Победитель Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 4.06,37

09.07 Понедельник. Этап 3: Шоле – Шоле (TTT), 35,5 км

Победитель: BMC – 38,46

10.07 Вторник. Этап 4: Ла Боль – Сарзо, 195 км

Победитель Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)

11.07 Среда. Этап 5: Лорьян – Кемпер, 204,5 км

12.07 Четверг. Этап 6: Брест – Мюр-де-Бретань, 181 км

13.07 Пятница. Этап 7: Фужер – Шартр, 231 км

14.07 Суббота. Этап 8: Дре – Амьен, 181 км

15.07 Воскресенье. Этап 9: Аррас – Рубе, 156,5 км

16.07 Понедельник. День отдыха

17.07 Вторник. Этап 10: Анси – Ле Гран-Борнан, 158,5 км

18.07 Среда. Этап 11: Альбервиль – Ла Розьер, 108,5 км

19.07 Четверг. Этап 12: Бур-Сен-Морис – Альп д'Юэз, 175,5 км

20.07 Пятница. Этап 13: Ле-Бур-д'Уазан – Валанс, 169,5 км

21.07 Суббота. Этап 14: Сен-Поль-Труа-Шато – Манд, 188 км

22.07 Воскресенье. Этап 15: Мийо – Каркасон, 181,5 км

23.07 Понедельник. День отдыха

24.07 Ввторник. Этап 16: Каркасные – Баньер-де-Люшон, 218 км

25.07 Среда. Этап 17: Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан, 65 км

26.07 Четверг. Этап 18: Три-сюр-Баиз – По, 171 км

27.07 Пятница. Этап 19: Лурд – Ларйонс, 200,5 км

28.07 Субботаы. Этап 20: Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет (ITT), 31 км

29.07 Воскресенье. Этап 21: Уй – Париж, Елисейские Поля, 116 км

В этом году Tour de France состоит из:

- 8 равнинных этапов
- 6 горных этапов
- 5 этапов с холмистым рельефом
- 2 гонок с раздельным стартом (командный и индивидуальный)
- 2 дней отдыха

Профиль трассы Tour de France-2018:

Топ-10 общего зачета после четырех этапов:

Теги: Новости спорта велоспорт
Источник: 24 канал
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