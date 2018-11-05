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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Товарищеский матч Украина – Турция состоится в Киеве или Анталии, – СМИ

      84 Читати новину українською
      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу

      Переговоры федераций футбола Украины и Турции относительно товарищеского матча еще не завершились, но, скорее всего, спарринг 20 ноября состоится или в украинской столице, или на берегу Средиземного моря.

      По информации "Команды №1", товарищеский матч сборных Украины и Турции с большой долей вероятности пройдет в Киеве или Анталье.

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      Ситуация пока остается в напряженном состоянии через неопределенную позицию тренерского штаба сборной Турции, который возглавляет Мирча Луческу. Ранее предполагалось, что встреча пройдет в Днепре.

      Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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      Теги: Футбол Новости Киева Новости Турции Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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