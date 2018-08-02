Трагедии точно никакой нет, – в России прокомментировали переход 3 спортсменок в Сборную Украины

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын считает, что переход российских спортсменок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в Сборную Украины не станет ударом для российской команды.

Об этом пишет Isport.

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"Это их право, их решение сменить спортивное гражданство и попробовать себя в другой стране, если они не попадали в команду. Их переход – это не потеря для сборной России, трагедии точно никакой нет, – сказал Норицын.

По его словам, подобные спортивные ротации происходят ежегодно, и в этом нет ничего страшного.

Надо спокойно относиться к этому. Каждый спортсмен ищет там, где ему удобнее и где у него больше перспектив. Сложно оценить перспективы этих трех биатлонисток, давать прогнозы – дело неблагодарное. Даже самые талантливые спортсмены не всегда вырастают в спортсменов топ-уровня. Бывает даже наоборот. Только богу известно, как они раскроются,

– добавил российский тренер.

К слову, всем биатлонисткам, которыми пополнится украинская сборная, от 18-ти до 20 лет.

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