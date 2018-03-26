Трагедия в лагере "Виктория": за следствие взялась СБУ, такой пожар была не единственным

К расследованию трагедии в одесском детском лагере "Виктория" присоединились оперативники управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Об этом сайту "24"сообщили активисты ГО "Обериг".



Обгоревшая проводка в лагере "Виктория"

Известно, что представители экономической контрразведки СБУ провели отдельные экспертизы и в конце прошлой недели получили полные результаты.

В этом преступлении много настоящих виновников. Но самое главное – пожар в "Виктории" был не единственным подобным случаем. По всей территории Украины был зафиксирован ряд пожаров с одними и теми же признаками. К счастью, в других случаях обошлось без летальных случаев, Но это не значит, что завтра у нас не произойдет такой же пожар в местах массового скопления людей – вероятность этого очень велика,

– рассказали в ГО "Обериг".

При этом на уточняющий вопрос, означают ли зафиксированные одинаковые признаки на разных пожарах, что к ним были причастны одни и те же люди, которые действовали по одинаковым схемам, активисты ответили утвердительно.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате 3 ребенка погибли и еще 3 попали в больницу. 18 сентября суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Прокуратура Одесской области заявила: в связи с тем, что корпус детского лагеря “Виктория” почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть отдельную версию причины пожара невозможно. Поэтому у следствия остаются четыре вероятных версии возникновения пожара.