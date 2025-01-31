Трамп анонсировал разговор с Путиным и пообещал "что-то выдающееся"

Дональд Трамп сделал новое заявление относительно войны в Украине.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 31 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на израильскую газету The Jerusalem Post.

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Что заявил Трамп по поводу разговора с Путиным

Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным и считает, что они сделают что-нибудь выдающееся. Детали по этому поводу президент США не уточнил. Впрочем, он выразил серьезные намерения по прекращению огня.

По его словам, он уже ведет "очень серьезное обсуждение" с российской стороной, касающееся вопроса завершения войны в Украине.

Отметим, что сегодня стало известно, что пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским российским СМИ заявил, что разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным до сих пор не было.

К слову, недавно один из журналистов спросил у Дональда Трампа, говорил ли президент США уже с Владимиром Путиным по поводу смертельного столкновения самолетов. На что Трамп ответил, что не имел контакта с главой Кремля, а затем добавил: "Не об этом".

Примечательно, что Дональд Трамп и Владимир Путин ранее уже сигнализировали, что в ближайшее время проведут телефонный разговор. В преддверии этого диалога обе стороны отстаивают свои позиции.