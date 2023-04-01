Не сможет ничего предложить Путину, – политолог объяснил риторику Трампа по Украине

Потенциальный кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно отзывался о войне в Украине. Однако к этому нужно относиться как к предвыборной гонке. Ситуация немного иная.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, следует разделять коммуникационную стратегию Трампа по Украине и реализацию государственной политики Трампа, если он станет президентом США.

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Сегодняшняя его риторика по отношению к Украине является риторикой человека, представляющего Республиканскую партию. Но не риторикой лица, реализующего государственную политику США. И тезис о том, что "война закончится за один день" – избирательный лозунг. Простой тезис, который не факт, что будет соответствовать его политике,

– отметил Вигиринский.

Быстрого решения за 1 день не существует

Даже моделируя ситуацию, сложно представить, как Трамп может завершить войну за 1 день. Российский диктатор Владимир Путин будет упираться за оккупированные территории, а Украина ни в коем случае не уступит собственными интересами. Не стоит забывать еще и о том, что Трамп в свое время начал торговую войну с Китаем.

Россия сегодня является союзником Китая, с которым пытается переформировать мировой порядок. У Трампа нет опции, чтобы заключить соглашение, по которому можно добиться прекращения войны в Украине и достижения нейтральности России в противостоянии США и Китаю. Он не сможет ничего предложить Путину. Вся его риторика не имеет сценариев,

– заметил Вигиринский.

По мнению политолога, если Трамп станет президентом, то его государственная политика будет исходить из стратегических интересов Соединенных Штатов. На фоне возможного противостояния между США и Китаем будет полезно оттягивать возможные силы и финансовый ресурс России от кооперации с Пекином.

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Но, к сожалению, он может это сделать благодаря "тлеющей войне" в Украине. Не стоит исключать и такой вариант. Хотя все мы надеемся, что к 2025 году, когда в США будет новый президент, война закончится победой Украины.

Стратегические цели США будут заключаться в том, что они будут вынуждены поддерживать Украину. Но уровень поддержки может снижаться, а может остаться на сегодняшнем уровне. К сожалению, пока мы не видим сигналов от ЕС и США об увеличении поддержки. Этого нет даже при демократах,

– отметил Вигиринский.

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