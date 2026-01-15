Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что не стоит слишком оптимистично относиться к высказываниям Дональда Трампа и трактовать их как то, что он целиком и полностью с Украиной. Это заявление президента США вообще не о нас.

Читайте также Путин и Зеленский по очереди отказывались от мирного соглашения, – Трамп

Почему Трамп акцентирует в заявлениях по Украине на игре в карты?

Саакян заметил, что, комментируя это заявление Трампа, нужно учитывать определенную игру слов в английском языке, ведь высказывание американского лидера – скорее риторический прием.

Когда журналист спросил его, имеет ли Зеленский карты, американский президент ответил, что единственное, что у него есть – это Дональд Трамп. Однако "трамп" в переводе с английского означает "козырь". То есть речь шла о том, что единственный козырь, который есть у Украины и у Зеленского – это Трамп. Понятно, что такую красивую идиому Трамп просто не мог не использовать, не вспомнив свою фамилию,

– подчеркнул политолог.

В конце концов, такая зацикленность Трампа на теме карт, как предположил Саакян, может быть связана именно с его фамилией. Именно поэтому он не использует метафоры относительно игры в шахматы или других игр, или рулетки, а именно акцентирует на картах.

Обратите внимание! Дональд Трамп во время скандальной встречи с Владимиром Зеленским 2 февраля 2025 года заявил, что Украина "не имеет на руках карт" в войне с Россией.

"Поэтому важно понимать, что Трамп все время хочет усиливать свой образ человека, который все контролирует, решает и является арбитром во всех вопросах. Поэтому и этот тезис Трамп построил таким образом, чтобы продемонстрировать, что именно от него зависит все", – отметил он.

Также необходимо учитывать тот факт, что Трамп, по мнению политолога, не является аналитиком, человеком, который дает объективные политические оценки как государственник или политик.

Трамп является нарциссом, который дорвался до власти. Он хочет, чтобы его все любили, кружили, и чтобы он все решал. Соответственно он просто хочет постоянно концентрировать внимание на себе и завышать собственную значимость,

– подчеркнул Олег Саакян.

Соответственно в словах и оценках Трампа российско-украинской войны, как пояснил политолог, нет ни Украины, ни России, ни войны. Есть исключительно он и его уникальная, гениальная роль, которую он видит за таким незаурядным человеком, как он сам.

Что сказал Трамп?