Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, наголосивши, що не варто занадто оптимістично ставитися до висловлювань Дональда Трампа та трактувати їх як те, що він цілком і повністю з Україною. Ця заява президента США взагалі не про нас.

Чому Трамп акцентує у заявах щодо України на грі у карти?

Саакян зауважив, що, коментуючи цю заяву Трампа, потрібно зважати певну гру слів в англійській мові, адже вислів американського лідера – скоріше риторичний прийом.

Коли журналіст запитав його, чи має Зеленський карти, американський президент відповів, що єдине, що у нього є – це Дональд Трамп. Проте "трамп" у перекладі з англійської означає "козир". Тобто йшлося про те, що єдиний козир, який є в України і у Зеленського – це Трамп. Зрозуміло, що таку красиву ідіому Трамп просто не міг не використати, не згадавши своє прізвище,

– наголосив політолог.

Зрештою, така зацикленість Трампа на темі карт, як припустив Саакян, може бути пов'язана саме з його прізвищем. Саме тому він не використовує метафори щодо гри у шахи чи інших ігор, чи рулетки, а саме акцентує на картах.

Зверніть увагу! Дональд Трамп під час скандальної зустрічі з Володимиром Зеленським 2 лютого 2025 року заявив, що Україна "не має на руках карт" у війні з Росією.

"Тому важливо розуміти, що Трамп весь час хоче посилювати свій образ людини, яка все контролює, вирішує і є арбітром в усіх питаннях. Тому і цю тезу Трамп побудував у такий спосіб, щоб продемонструвати, що саме від нього залежить все", – відзначив він.

Також необхідно враховувати той факт, що Трамп, на думку політолога, не є аналітиком, людиною, яка дає об'єктивні політичні оцінки як державник або політик.

Трамп є нарцисом, який дорвався до влади. Він хоче, щоби його всі любили, кружляли, і щоби він все вирішував. Відповідно він просто хоче постійно концентрувати увагу на себе і завищувати власну значущість,

– підкреслив Олег Саакян.

Відповідно в словах і оцінках Трампа російсько-української війни, як пояснив політолог, немає ані України, ані Росії, ані війни. Є виключно він і його унікальна, геніальна роль, яку він бачить за такою непересічною людиною, як він сам.

Що сказав Трамп?