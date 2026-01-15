Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, наголосивши, що не варто занадто оптимістично ставитися до висловлювань Дональда Трампа та трактувати їх як те, що він цілком і повністю з Україною. Ця заява президента США взагалі не про нас.
Чому Трамп акцентує у заявах щодо України на грі у карти?
Саакян зауважив, що, коментуючи цю заяву Трампа, потрібно зважати певну гру слів в англійській мові, адже вислів американського лідера – скоріше риторичний прийом.
Коли журналіст запитав його, чи має Зеленський карти, американський президент відповів, що єдине, що у нього є – це Дональд Трамп. Проте "трамп" у перекладі з англійської означає "козир". Тобто йшлося про те, що єдиний козир, який є в України і у Зеленського – це Трамп. Зрозуміло, що таку красиву ідіому Трамп просто не міг не використати, не згадавши своє прізвище,
– наголосив політолог.
Зрештою, така зацикленість Трампа на темі карт, як припустив Саакян, може бути пов'язана саме з його прізвищем. Саме тому він не використовує метафори щодо гри у шахи чи інших ігор, чи рулетки, а саме акцентує на картах.
"Тому важливо розуміти, що Трамп весь час хоче посилювати свій образ людини, яка все контролює, вирішує і є арбітром в усіх питаннях. Тому і цю тезу Трамп побудував у такий спосіб, щоб продемонструвати, що саме від нього залежить все", – відзначив він.
Також необхідно враховувати той факт, що Трамп, на думку політолога, не є аналітиком, людиною, яка дає об'єктивні політичні оцінки як державник або політик.
Трамп є нарцисом, який дорвався до влади. Він хоче, щоби його всі любили, кружляли, і щоби він все вирішував. Відповідно він просто хоче постійно концентрувати увагу на себе і завищувати власну значущість,
– підкреслив Олег Саакян.
Відповідно в словах і оцінках Трампа російсько-української війни, як пояснив політолог, немає ані України, ані Росії, ані війни. Є виключно він і його унікальна, геніальна роль, яку він бачить за такою непересічною людиною, як він сам.
Що сказав Трамп?
Президент США в інтерв'ю New York Times знову провів паралелі з ситуацією щодо України та з грою у карти. У лютому 2025 року під час зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, американський лідер говорив про відсутність "карт" у президента України.
Майже за рік Трамп знову повторив свою тезу, сказавши, що у Зеленського не було "козирів" "з першого дня і зараз їх теж немає". Він додав, що у президента України "лише одна перевага – Дональд Трамп".
Нагадаємо, що президент США неодноразово говорив про відсутність "карт" у Києва, зокрема, у листопаді він відреагував на звернення Зеленського, який наголошував, що стоїть перед важким вибором: втратити гідність, погодившись на мирний план Трампа чи втратити ключового союзника.
Президент США тоді прокоментував цю заяву, нагадавши, що вже казав Зеленському в Овальному кабінеті, що у нього "немає карт. Трамп додав, що він "успадкував цю війну", а Зеленський мав укласти мину угоду "рік тому, два роки тому".