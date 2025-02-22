Трамп не захотел назвать Путина диктатором и призвал Зеленского "сойтись" с главой Кремля

Лидер США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и кремлевскому диктатору Владимиру Путину "надо работать вместе". При этом называть Путина диктатором он не захотел.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине

Дональд Трамп выступил с несколькими комментариями во время присяги своего нового министра торговли. Среди прочего он сказал журналистам, что Владимиру Путину, российскому президенту, и Владимиру Зеленскому, украинскому главе государства, нужно работать вместе.

Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны сойтись вместе, потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей,

– цитируют Трампа в СМИ.

При этом он не ответил на вопрос одного из представителей СМИ, считает ли он Путина диктатором. Хотя ранее несколько раз решил назвать диктатором именно президента Украины.

Интересная тема Разведки мира шарахаются дырявой администрации Трампа и осторожно делятся секретами, – СМИ

Напомним, что, что он также тогда анонсировал новый раунд переговоров между США и Россией. По словам Дональда Трампа, он состоится уже во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.

Отметим, что предыдущий тур переговоров состоялся 18 февраля. Что известно об этих переговорах США и России и какие результаты – читайте в материале 24 Канала.