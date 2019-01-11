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      Трансфер Безуса в топ-клуб под угрозой срыва: детали

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      Роман Безус
      Роман Безус / Photo News

      Переход украинского полузащитника Романа Безуса в "Андерлехт" оказался под угрозой срыва. При этом причина не в украинце.

      Роман Безус должен был перейти в "Антверпен", а в "Сент-Трюйден" должны были отправиться Вильям Овусу и вингер Джеффри Хайреманс. Однако, как рассказал спортивный директор "Сент-Трюйдена" Том Ван ден Аббеле изданию Het Laatste Nieuws, переход пока не согласован. И он может не состояться.

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      "Мы начали переговоры со [спортивным директором "Антверпена"] Лучано д'Онофрио и на клубном уровне мы были близки к тому, чтобы согласовать обмен Безуса на Овусу и Хайреманса. Оставалось договориться только о размере заработной платы Овусу. Однако сторонам так и не удалось прийти к согласию по этому вопросу. Переговоры, скорее всего, продолжатся, но вероятность перехода Безуса в "Антверпен" стала значительно меньше", – рассказал Ван ден Аббеле.

      Стоит отметить, что в этом сезоне Безус сыграл в 16 матчах за "Сент-Трюйден", в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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