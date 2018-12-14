Трансферные новости "Динамо": продажа Цыганкова и Пиварича, ненужный Буэно

Ряд именнитых футболистов "Динамо" могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

На Виктора Цыганкова претендуют как минимум два итальянских клуба, которые готовы вступить в переговоры в январе. За Цыганкова "Динамо" хочет получить 20 миллионов евро, сообщает "Футбол 1".

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Также "Динамо" недовольно игрой полузащитника Витора Буэно и больше на него не рассчитывает. По этой причине бразилец, арендованный у "Сантоса" до лета 2020 года, может покинуть киевлян уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Та же судьба может постигнуть и защитников Йосипа Пиварича и Томаша Кадара, однако последнего – только в случае достойного предложения.

Напомним, "Динамо" проиграло "Яблонцу" в матче 6 тура Лиги Европы 2018/19, однако вышло в плей-офф с первого места.

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