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      Трансплантация в Украине: Супрун рассказала подробности

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      Как в Украине будет развиваться трансплантация
      Как в Украине будет развиваться трансплантация / politeka.net

      В конце октября Министерство здравоохранения Украины сделало очень важный шаг для внедрения системы трансплантации в Украине. Начались закупки услуги по разработке Единой государственной информационной системы трансплантации.

      Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      По ее словам подобные системы работают во всем мире и помогают как можно быстрее найти потенциального донора, физические показатели которого являются идеальными для пациента, нуждающегося в трансплантации.

      via GIPHY

      В частности потому, что у нас пока отсутствует такая база потенциальных доноров, трансплантации проводятся значительно меньше, чем в них нуждаются пациенты.

      Недавно МЗ Украины вышло на финишную прямую по закупке услуги по разработке Единой государственной информационной системы трансплантации и отдельно – приобретению реестра доноров костного мозга с возможностью доступа к международной базе данных доноров. Это значит, что уже с 2019 года сферу трансплантации в Украине ждут существенные изменения,
      – рассказала Супрун.

      Также отмечается, что в Украине появится новая профессия – "трансплант-координатор".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: Здоров'я 24
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