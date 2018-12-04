Трансплантация в Украине: Супрун рассказала подробности

В конце октября Министерство здравоохранения Украины сделало очень важный шаг для внедрения системы трансплантации в Украине. Начались закупки услуги по разработке Единой государственной информационной системы трансплантации.

Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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По ее словам подобные системы работают во всем мире и помогают как можно быстрее найти потенциального донора, физические показатели которого являются идеальными для пациента, нуждающегося в трансплантации.

В частности потому, что у нас пока отсутствует такая база потенциальных доноров, трансплантации проводятся значительно меньше, чем в них нуждаются пациенты.

Недавно МЗ Украины вышло на финишную прямую по закупке услуги по разработке Единой государственной информационной системы трансплантации и отдельно – приобретению реестра доноров костного мозга с возможностью доступа к международной базе данных доноров. Это значит, что уже с 2019 года сферу трансплантации в Украине ждут существенные изменения,

– рассказала Супрун.

Также отмечается, что в Украине появится новая профессия – "трансплант-координатор".

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