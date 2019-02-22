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      Транспортный скандал в Харькове: активисты подожгли мусорный бак перед мэрией

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      Накануне суд в Харькове постановил отменить подорожание проезда в электротранспорте, но городская власть на это не обращает внимания. Поэтому жители города устроили акции протеста, чтобы заставить чиновников выполнить решение суда.

      Почему возникла проблема

      Харьковские пассажиры вынуждены платить по новым ценам: восемь гривен в метро вместо пяти, а в трамваях и троллейбусах шесть гривен вместо четырех.

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      Уже дважды группы людей врывались на станции местного метро и просто перепрыгивали турникеты, убегая от охраны. А 20 февраля активисты взяли под контроль одну из станций подземки: там турникеты закрыли вообще и пропускали пассажиров по старой цене.

      Обжаловали подорожание в суде представители Харьковского антикоррупционного центра, ведь нашли сразу несколько нарушений.

      Подписал это решение Новак (секретарь Харьковского городского совета – ред. 24 канал), хотя мэр был в этот день на работе. Этому есть подтверждение: другие распоряжения подписаны именно Кернесом. Кроме этого, повышение цены на проезд не прошло необходимую регуляторную процедуру,
      – пояснил Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра.

      Как реагируют местные чиновники

      В городском совете Харькова повышение стоимости проезда обосновали тем, что подорожала энергия. А также убеждают, что старая стоимость не компенсировала затрат предприятий.

      До мэра активистам достучаться таки не удалось. На месте был лишь его заместитель по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, который отметил, что действует по решению исполнительного комитета.

      Протести у Харкові
      Протесты в Харькове

      Харьковские чиновники пообещали разработать программу лояльности для пассажиров. Согласно постановлению суда старые цены должны вернуться по крайней мере на время рассмотрения дела. Но в горсовете уже анонсировали, что подадут апелляцию на это решение.

      Активисты же настаивают, что проблему решит только прозрачная работа коммунальных предприятий.

      Мы видим, что коммунальные предприятия стабильно демонстрируют нехватку в сотнях миллионах гривен. Мы считаем, что эти деньги вымываются из предприятий благодаря разнообразным схемам,
      – прокомментировал глава Антикоррупционного блока участников АТО Антон Сосницкий.

      Тем временем в прокуратуре уже открыли уголовное производство за невыполнение решения суда чиновниками.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Протесты Новости Харькова Геннадий Кернес
      Источник: 24 канал
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