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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Травмы головы и многочисленные переломы: как выглядят активисты после штурма палаточного городка

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После того, как правоохранители штурмовали палаточный городок под стенами Верховной Рады, по меньшей мере 10 человек получили различные травмы. Одного из активистов медики срочно госпитализировали.

Как сообщили в "Движении освобождения", чьи активисты и были в палаточном городке, известно о десяти пострадавших митингующих. Их доставили в городскую клиническую больницу Киева №17, еще одного медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу.

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Отмечается, что у активистов обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Стоит добавить, что в полиции пока заявляют о шестерых пострадавших активистах и четырех правоохранителях, обратившихся за медпомощью после столкновений.

Теги: Новости Украины Фотоновости Новости Киева столкновения
Источник: 24 Канал
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