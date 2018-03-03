Травмы головы и многочисленные переломы: как выглядят активисты после штурма палаточного городка
После того, как правоохранители штурмовали палаточный городок под стенами Верховной Рады, по меньшей мере 10 человек получили различные травмы. Одного из активистов медики срочно госпитализировали.
Как сообщили в "Движении освобождения", чьи активисты и были в палаточном городке, известно о десяти пострадавших митингующих. Их доставили в городскую клиническую больницу Киева №17, еще одного медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу.
Читайте также: Штурм палаточного городка под Радой: как это было
Отмечается, что у активистов обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.
Стоит добавить, что в полиции пока заявляют о шестерых пострадавших активистах и четырех правоохранителях, обратившихся за медпомощью после столкновений.