Законные требования республиканцев к Байдену: как может измениться помощь Украине от США

В Конгрессе США 2 ноября должно состояться голосование за пакет помощи, в котором сначала Джозеф Байден хотел объединить поддержку в частности Украины и Израиля, однако позже пакет был разделен.

Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что бюджетное управление Белого дома сообщило о ветировании Байденом законопроекта помощи Израилю, если он не будет включать в себя помощь Украине.

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Настроены на продолжение поддержки

Очень важно, что у Украины есть такой союзник как Соединенные Штаты, ведь несмотря на разногласия в их внутренней политике, очевидно, что и республиканская, и демократическая партия настроены на продолжение поддержки Украины.

Кроме того, в Сенате США, где демократы имеют большинство, их коллеги – республиканцы выразили мнение, что помощь Украине должна быть объединена в один пакет с помощью Израиля. И любая попытка их разделить будет обречена.

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Снимет вопрос о целесообразности помощи

В то же время, новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил относительно поддержки Украины, что в этот раз у Конгресса будут условия оказания помощи. В частности, конгрессмены хотят получить подотчетность и четкие цели в войне в Украине от Белого дома. А также ждут от Байдена и Владимира Зеленского предоставления "стратегии победы".

Эти требования к администрации Байдена абсолютно законны, потому что американские налогоплательщики имеют право знать, каков план победы в войне в Украине,

– отметил офицер ВСУ.

Поэтому вполне логично разработать администрации Байдена совместно с представителями украинской власти подобный документ, который должен быть представлен на рассмотрение Конгрессу США.

Это снимет любые вопросы, касающиеся целесообразности этой помощи. И требование республиканцев должно быть услышано и удовлетворено, ведь это интерес американского общества, которое вкладывается и помогает Украине своими налогами.

"То, что США оказали помощь на сотни миллиардов долларов, это не означает, что эта помощь не может быть подотчетной. Мы должны об этом говорить, должны отчитываться. И эти требования абсолютно логичны", – подчеркнул Тарас Березовец.

Больше о требованиях к республиканцам о предоставлении помощи Украине

В США обсуждается вопрос о помощи Украине. Конгрессмен от штата Калифорния Майк Гарсиа опубликовал свои мнения по поводу требований к администрации Байдена. Полное исполнение этих условий обеспечит согласование республиканцами помощи Украине.

Гарсиа требует от президента США и главы Пентагона Ллойда Остина предоставлять информацию о ходе войны, действиях ВСУ, актуальных данных о наступлении украинских сил.

Также конгрессмен отмечает получение информации об переданном Украине оружии и объяснений, как оно поможет на фронте. Кроме того, должен быть предоставлен список оружия, которое не получал Киев, однако оно могло бы изменить ситуацию на поле боя.

Он также нуждается в пояснениях от Байдена о том, что произойдет, если помощь Украине будет прекращена.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, отмечал, что Конгресс "хочет знать" конечную цель США в Украине.