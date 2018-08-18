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Тренер "Шахтера" Фонсека ответил на оскорбительные высказывания директора "Зари" Рафаилова

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, несмотря на то, что луганская "Заря" прошла в Лиге Европы его бывший клуб "Брагу", считает именно португальский клуб сильнее. А также не знает, кто такой генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

Все началось после того, как Фонсека заявил, что "Брага" значительно сильнее "Зари" и должна пройти украинский клуб. Кроме того, португалец помогал своему бывшему клубу, предоставив информацию о луганчанах. А уже после игры в довольно резкой форме относительно Фонсеки высказался генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

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Честно говоря, я не представляю кто это писал, кто это говорил. Я не знаю этого мужчину. Поэтому не могу никак комментировать это,
– заявил в комментарии 24 Каналу Паулу Фонсека.

При этом тренер "Шахтера" и в дальнейшем убежден, что "Брага" сильнее "Зари". Хотя и признает, что украинский клуб прошел соперника в честной борьбе за игрой.

"Но, что я могу сказать по этому поводу – могу поздравить "Зарю". Потому что они выиграли заслуженно. Поэтому мои искренние поздравления игрокам "Зари" и их тренеру. Что касается "Браги", то что я говорил, я охарактеризовал "Зарю" как команду, которая находится на третьем месте в этой стране. Команда, которая прекрасна в своей игре и показывает интересный футбол. Но я сказал, что "Брага" сильнее. И, не смотря на то, что "Заря" прошла, я считаю, что "Брага" сильнее. Даже тренер "Зари" сказал, что "Брага" сильнее", – отметил Фонсека.

Он также прокомментировал и то, что помогал "Браге" с анализом игры соперника. А также, почему болел за этот клуб.

"Если говорить о том факте, что я хотел, чтобы "Брага" прошла, то да, это вполне нормально. Это мой бывший клуб, где у меня немало друзей. Завтра, если я не буду в "Шахтере", и "Шахтер" будет играть в Португалии, я полностью уверен, что я буду болеть за "Шахтер", несмотря на то, против кого они будут играть. Это вполне нормальная ситуация", – убежден тренер "Шахтера".

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Напомним, подопечные Юрия Вернидуба на выезде сыграли вничью со счетом 2:2, а первый матч завершился со счетом 1:1. Благодаря двум голам на выезде в финальный раунд прошел именно украинский клуб.

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Теги: Новости спорта Лига Европы ФК Заря Шахтер Футбол
Источник: 24 Канал
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