Тренер "Шальке" объяснил, почему Коноплянка не сыграет в стартовом матче чемпионата Германии

Евгений Коноплянка пропустит старт сезона Бундеслиги, а к полноценным тренировкам вингер "Шальке" вернется лишь на следующей неделе.

Об этом заявил наставник кобальтовых Доменико Тедеско.

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Команда украинца стартует в Бундеслиге уже 25 августа матчем против "Вольфсбурга".

Повреждения Коноплянки может вылезти боком и Сборной Украины. Евгений с высокой вероятностью не будет полностью готов к старту национальной команды в Лиге Наций, а сине-желтым уже 6 сентября играть против чехов.