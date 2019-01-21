Тренер Свитолиной рассказал, за счет чего украинка может победить на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Australian Open. Там она встретится с Наоми Осакой из Японии. Тренер Свитолиной Эндрю Беттлс рассказал, за счет чего украинка может победить свою соперницу, а также одержать победу на Australian Open.

Стоит отметить, что в 1/8 финала Свитолина победила американку Мэдисон Киз. В третьем сете один из геймов длился 15 минут. За это время Свитолина пять раз отыграла брейк-пойнт соперницы на своей подаче, а затем довела матч до победы.

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"Сегодня этот один гейм в третьем сете по ощущениям был длиннее, чем весь второй сет. Но когда Элине удалось его завершить, то я понял, что у нее есть вся необходимая уверенность. И в прошлом матче с Чжан Шуай, и в этой игре были видны ее качества бойца", – заявил после матча Эндрю Беттлс.

При этом тренер уверен, что Свитолина имеет шанс пройти Наоми Осаку в четвертьфинале Australian Open.

"Сможет ли Свитолина впервые пройти в полуфинал на мейджор? Сейчас она более зрелая, у нее есть весь арсенал, чтобы пройти дальше четвертьфинала", – убежден Эндрю Беттлс.

Стоит отметить, что матч Элины Свитолиной и Наоми Осаки запланирован на 23 января.