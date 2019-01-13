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      Тренер "Зари" рассказал, почему отказался от перспективного игрока "Динамо"

      32 Читати новину українською
      Владислав Калитвинцев
      Владислав Калитвинцев

      Луганская "Заря" решила не брать в аренду полузащитника "Динамо" Владислава Калитвинцева. Где продолжит карьеру футболист – пока неизвестно.

      Стоит отметить, что в прошлом сезоне Калитвинцев выступал за "Зарю". Но в этом сезоне игрок вернулся в "Динамо". И место в стартовом составе не получил – только в одном матче вышел на замену, а еще дважды попал в заявку на игру. Большинство времени Калитвинцев выступал за молодежную команду, где в десяти матчах забил шесть голов. Поэтому он не отправился с командой на зарубежный сбор в испанской Марбелье. Поэтому именно аренда в "Зарю" считалась одним из вероятных вариантов продолжения карьеры для 26-летнего игрока.

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      Однако главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб опроверг информацию о возможной аренде Калитвинцева.

      "К варианту с возвращением Калитвинцева мы не возвращались. По одной простой причине: на этой позиции у нас и так очень высокая конкуренция. Там играет очень много наших футболистов, и все они остаются в "Заре". А брать только ради того, чтобы взять, смысла я не вижу. На позиции Калитвинцева у нас играют и Хомченовский, и Громов, и Лунев, и Кабаев, и Караваев. А еще динамовец Леднев, который будет выступать за нас на правах аренды еще полтора года. Так что на этой позиции у нас даже перебор. Если бы ситуация была иной, если бы эта позиция, как говорится, у нас страдала, то, возможно, вариант с привлечением Калитвинцева мы бы рассматривали. А так мы эту тему не поднимали даже на уровне разговоров", – рассказал Юрий Вернидуб.

      Стоит отметить, что в СМИ была информация, что в услугах Калитвинцева заинтересована черниговская "Десна". Однако сам игрок заявил, что никто из этого клуба к нему не обращался.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Трансферы ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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