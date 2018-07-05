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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Тренировка за 10 минут: комплекс упражнений для всего тела

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Тренировка за 10 минут
Тренировка за 10 минут / Marie Claire

Этот комплекс упражнений, который рассчитан на мышцы всего тела можно выполнить всего за 10 минут.

Чтобы выполнить тренировки от экспертов Women's Health, вам нужна скамья для выполнения упражнений.

Упражнение # 1

Лягте спиной на пол, руки и ноги держите в воздухе, колени согнуты на 90 градусов. Не отрывая спину от пола, медленно и одновременно опустите правую ногу (пятка почти касается пола) и левую руку (рука почти касается пола). Сделайте паузу и выполните упражнение, поменяв руку и ногу.

Выполните как можно больше подходов по 30 секунд, а затем отдохните 10 секунд.

Как выполнить первое упражнение

Как выполнить первое упражнение

Упражнение # 2

Сделайте шаг перед скамьей для тренировки, поставьте на нее левую ногу, слегка сгибая колено. Держите спину прямой, немного наклоните туловище вперед и сгибайте колени насколько сможете.

Выполните как можно больше подходов по 30 секунд, а затем отдыхайте 10 секунд. Замените ногу и повторите упражнение.

Как выполнить второе упражнение

Как выполнить второе упражнение

Упражнение # 3

Обопритесь руками в пол, выпрямите их и поставьте на ширине плеч. Выпрямите ноги, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Сгибайте локти, чтобы опустить голову к полу. Тогда выпрямите руки во время поднятия бедер и нажима на пятки. Опять согните локти, чтобы опустить голову почти до пола. Напрягите руки, чтобы выпрямить их. Затем вернитесь к исходной позиции.

Выполните как можно больше подходов по 30 секунд, а затем отдыхайте 10 секунд.

Как выполнить третье упражнение

Как выполнить третье упражнение

Как выполнить третье упражнение

Упражнение # 4

Сядьте на скамью, возьмитесь за нее обеими руками и подвиньтесь вперед, пока бедра и ягодицы не станут перед скамьей. Тогда поднимите правую руку впереди себя на уровне плеч и немного поднимите левую ногу с пола. Сделайте паузу и медленно вернитесь обратно. Повторите упражнение на противоположную сторону.

Выполните как можно больше подходов по 30 секунд, а затем отдыхайте 10 секунд.

Как выполнить четвертое упражнение

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Фитнес Красивое тело
Источник: 24 Канал
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