Три человека до сих пор находятся в больнице из-за ракетного удара по Чорткову на Тернопольщине
Источник:Тернопольская ОВА
Вооруженные силы России вечером 11 июня атаковали город Чортков в Тернопольской области. В результате обстрелов в больнице до сих пор находятся люди, пострадавшие от ракетного удара врага.
Часть пострадавших на амбулаторном лечении
Соответствующую информацию сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. По его словам, по состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших из-за удара по Черткову.
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В результате удара российских военных по Черткову пострадали 22 человека, в том числе и ребенок. По словам главы Тернопольской ОВ, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Пострадавшим выплатят пособие
Владимир Труш 20 июня сообщил, что из-за ракетного удара по Чорткову помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.
Он отметил, что людям, получившим ранения, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Для этого, как отметил глава Тернопольской ОВ, из бюджета общины уже выделили 300 тысяч гривен.
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Ракетный удар по Чорткову: что известно
- Российские военные поздно вечером 11 июня атаковали Чортков . В Тернопольской ОВА рассказали, что были 4 удара со стороны войск агрессора . Кафиры использовали "Калибры".
- В результате ракетных обстрелов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали четыре пятиэтажки.
- Также российские военные повредили газопровод в Чорткове . Впоследствии газоснабжение в городе возобновили . Ракетный удар со стороны России повредил школу , спортивное заведение и детсад.
- На объекте, по которому россияне нанесли удар, не было ни одного оружия. В Тернопольской ОВО расценивают действия оккупантов не иначе как военное преступление против гражданского населения.
- В результате удара 22 человека получили ранения, среди которых – 12-летняя девочка, которая вместе с семьей сбежала из Харькова . По данным Чортковского горсовета, из-под завалов спасли двоих раненых детей .
- На вражеские обстрелы 12 июня отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства в вечернем обращении к украинцам заявил, что удар России по Черткову – это террор .