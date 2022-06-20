Три человека до сих пор находятся в больнице из-за ракетного удара по Чорткову на Тернопольщине

Вооруженные силы России вечером 11 июня атаковали город Чортков в Тернопольской области. В результате обстрелов в больнице до сих пор находятся люди, пострадавшие от ракетного удара врага.

Часть пострадавших на амбулаторном лечении

Соответствующую информацию сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. По его словам, по состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших из-за удара по Черткову.

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В результате удара российских военных по Черткову пострадали 22 человека, в том числе и ребенок. По словам главы Тернопольской ОВ, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Пострадавшим выплатят пособие

Владимир Труш 20 июня сообщил, что из-за ракетного удара по Чорткову помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.

Он отметил, что людям, получившим ранения, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Для этого, как отметил глава Тернопольской ОВ, из бюджета общины уже выделили 300 тысяч гривен.

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