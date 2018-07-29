Три простых способа растворить тромбы

Тромбы очень опасны, поскольку могут стать причиной сердечного приступа. Чаще всего они образуются из-за изменения состава крови в возрасте после 35 лет. Этому могут также способствовать неправильное питание, экология и различные травмы.

Также тромбы могут вызвать инфаркт с летальным исходом, передает Мedikforum.



Они могут образовываться в кровеносных сосудах или в полости сердца и из-за сидячего образа жизни, нарушеного свертывания крови, аутоиммунных заболеваний, операции на крупных венах, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и др.

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Тромб, который образовался, постепенно увеличивается и его отрыв от стенки сосуда может привести к закупорке тромбом кровеносного сосуда, что прекращает нормальный кровоток и приводит к ишемическому инфаркту или инсульту.

В народной медицине существуют три простых способа, которые помогают растворить тромбы и улучшить состояние здоровья в течение недели.



1. Для профилактики тромбоза за 10 минут до еды полезно съедать немного грейпфрута. Этот фрукт прекрасно очищает сосуды.



2. Также медики рекомендуют ежедневно пить стакан томатного сока. Он содержит вещества, которые снижают риск слипания тромбоцитов в сгустки.



3. Одна свежая морковка в день, которая содержит фитонциды и полезные микроэлементы, эффективно укрепит стенки сосудов и не допустит образования тромбов.

Что такое тромб?Это прижизненный сгусток крови, образующийся в кровеносных сосудах вследствие патологических изменений стенок сосудов или изменений свойств крови. Процесс образования тромба называют тромбозом. Тромбы бывают пристеночными и закупоренными.

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