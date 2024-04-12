Почему врагу удалось разрушить Трипольскую ТЭС: в "Центрэнерго" объяснили
Россия 11 апреля массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага оказалась энергетическая инфраструктура, и своими ударами оккупанты разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
В эфире украинской службы "Голоса Америки" председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота оценил, удастся ли украинским специалистам восстановить ТЭС. Он также отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты критически важной инфраструктуры, передает 24 Канал.
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Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС
В результате ракетных ударов 11 апреля Трипольская ТЭС в Киевской области была разрушена в результате ракетных ударов 11 апреля. Энергетики уже имеют предложения и идеи по ее восстановлению, ведь европейские страны предлагают предоставить свое оборудование.
Гота также заявляет, что восстановить можно что угодно, однако без предоставления дополнительных систем ПВО от партнеров – это бесполезно. Он пояснил, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, которые летели на Трипольскую ТЭС, украинским защитникам удалось уничтожить. Однако из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны оккупантам все же удалось достичь цели и разрушить ТЭС.
В "Центрэнерго" также ранее объясняли, что Трипольская ТЭС была защищена от обломочных повреждений, а не прямых попаданий ракеты.
Полностью защитить мощности только этим – невозможно. К сожалению, враг стал бить прицельно, именно по оборудованию, которое восстанавливается годами и которое не спрячешь в бетон и мешки с песком,
– объяснили в "Центрэнерго".
Массированная атака 11 апреля
- Россия 11 апреля массированно атаковала Украину. Враг повторял тактику прошлых атак – с вечера 10 апреля начал атаковать "Шахедами", которые запускал в несколько волн группами, а затем – запустил ракеты различных типов.
- Силы ПВО в течение 8 часов отражали вражескую атаку. В общем, Россия использовала 82 средства воздушного нападения – 40 "Шахедов" и 42 ракеты различных типов. Украинским защитникам удалось уничтожить почти все ударные дроны – 39 единиц, а также силы ПВО сбили 18 ракет.
- Во время массированной атаки враг в очередной раз цинично атаковал энергосистему Украины. Так, зафиксированы повреждения энергообъектов в 5 областях: Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской и Львовской.