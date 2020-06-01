Нардепы от "Слуги народа" Александр Ткаченко, Александр Дубинский и Александр Качура заявили о готовности побороться за пост мэра Киева. Правда, сначала они примут участие в праймериз партии по определению кандидатуры.

Все вышеупомянутые "слуги народа" обнародовали в сети ролики с соответствующими заявлениями. Об этом сообщает 24 канал.

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Александр Ткаченко

Он в фейсбуке поздравил жителей столицы с Днем Киева. В завершение поздравительного ролика Ткаченко заявил, что решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города.

Думаю, пришло время вернуть гордость за то, какой город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Вернем себе гордость за Киев,

– подчеркнул парламентарий.

Ролик Ткаченко об участии в гонках за пост мэра Киева

Александр Дубинский

Он киевлян не поздравлял, а сразу выдал свою предвыборную агитацию. На кадрах, которые Дубинский опубликовал на своем ютуб-канале, нардеп заявляет, что ему не нравится, как сегодня развивается Киев. И столицей руководят не те люди – в частности, сначала был "мэр-алкоголик", потом "мэр-наркоман", после него пост занял "случайный мэр-моль", и теперь, как венец всего, столичным городским председателем является мэр-идиот". По словам Дубинского с этим всем надо завершать.

Свою речь он произнес на Шулявском мосту. Парламентарий говорит, что это место выбрал не случайно.

Неудобная конструкция, с которой не сойти, на которую заехать нормально нельзя, стоила нам, киевлянам, 1,7 миллиарда гривен или 67 миллионов долларов. В Китае за такие деньги строят 5 мостов и столько же чиновников отправляют на расстрел. Нам также уже время,

– подчеркивает Дубинский.

Далее он сравнивает Киев с другими крупными городами мира и говорит, что сегодня украинская столица больше похожа на маленький Шанхай. "Слуга народа" считает, что главная проблема Киева – это нынешние Киевская городская власть, Киевская городская государственная администрация и киевский мэр. Так они вроде деребанят город и превращают его из города каштанов на город туй.

Поэтому решил принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа" для участия в выборах мэра столицы Украины. Давайте вместе сделаем этот город снова не туевым, а каштановым, наведем здесь порядок,

– подытожил Дубинский.

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Выборы мэра Киева: предвыборная агитация Дубинского – видео

Александр Качура

В отличие от двух передних "слуг", Качура не стал заявлять о своих мэрских амбициях. В ролике, который нардеп опубликовал в соцсетях, он стихом говорит о красоте и преимуществах Киева. И в завершение поздравляет киевлян с праздником.

Поздравление Качуры с Днем Киева: видео

В комментарии Pavlovsky News, Качура пояснил, что не анонсировал свой поход в мэры, поскольку считает, что в праздник надо поздравлять людей, а не навязывать какие-то свои политические и агитационные вопросы.

Это должно быть от души. У своих коллег я не увидел поздравления. Я увидел начало агитационной кампании за себя как кандидата,

– заявил он.

Также парламентарий сообщил, что снял поздравительный ролик вместе с другом на его 3D-камеру, не прибегая к услугам режиссеров.

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К слову, ранее, что бороться за пост мэра Киева, заявил нынешний столичный городской голова Виталий Кличко.

Кроме того, за мэрское кресло могут поспорить (правда, еще официально о своем участии в гонках не объявляли):