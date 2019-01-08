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      Трое игроков не прибыли в Полтаву на первый сбор "Ворсклы"

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      Игроки "Ворсклы" на стадионе в Полтаве
      Игроки "Ворсклы" на стадионе в Полтаве / ФК "Ворскла"

      Полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов вышла из зимнего перерыва. Команда собралась в Полтаве, однако трое игроков так и не прибыли на сбор.

      Как говорится в сообщении на сайте клуба, нет в команде Михаила Сергийчука, у которого в конце года истек срок личного соглашения с клубом. Из-за простуды не прибыл на сбор Вячеслав Шарпар.

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      "Пока не выясненным остается и вопрос арендованного у донецкого "Шахтёра" Владислава Кулача. Между сторонами продолжаются переговоры", – сообщили в клубе.

      Зато вместе со всеми уже тренировался Сандро Кобахидзе который пропустил почти всю еврокубковую кампанию "бело-зеленых" из-за травмы, которая потребовала операции на плече. Приступил к индивидуальным занятиям Дмитрий Кравченко.

      После взаимных приветствий с новогодними праздниками и традиционных установочных сборов с руководством клуба, все вышли на первую в новом году пробежку на заснеженные легкоатлетические дорожки стадиона.

      Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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