Трое игроков не прибыли в Полтаву на первый сбор "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов вышла из зимнего перерыва. Команда собралась в Полтаве, однако трое игроков так и не прибыли на сбор.

Как говорится в сообщении на сайте клуба, нет в команде Михаила Сергийчука, у которого в конце года истек срок личного соглашения с клубом. Из-за простуды не прибыл на сбор Вячеслав Шарпар.

Читайте также: Трансферы украинских клубов 2019 года

"Пока не выясненным остается и вопрос арендованного у донецкого "Шахтёра" Владислава Кулача. Между сторонами продолжаются переговоры", – сообщили в клубе.

Зато вместе со всеми уже тренировался Сандро Кобахидзе который пропустил почти всю еврокубковую кампанию "бело-зеленых" из-за травмы, которая потребовала операции на плече. Приступил к индивидуальным занятиям Дмитрий Кравченко.

После взаимных приветствий с новогодними праздниками и традиционных установочных сборов с руководством клуба, все вышли на первую в новом году пробежку на заснеженные легкоатлетические дорожки стадиона.