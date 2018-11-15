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      Трое украинских спортсменов получат именные звезды на "Площади звезд" в Киеве

      37 Читати новину українською
      Ольга Харлан
      Ольга Харлан / Red Bull

      В пятницу, 16 ноября, на "Площади звезд" в Киеве (ул. Спортивная, 1а) состоится открытие трех именных звезд украинских спортсменов.

      На этот раз свои звезды получат Украинская паралимпийская лыжница, заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам Светлана Трифонова, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве Ольга Харлан, украинский фристайлист, специалист по лыжной акробатике, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко.

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      Стоит отметить, что на "Площади звезд" уже есть известные украинские спортсмены – бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол, чемпионка мира по Strongwoman Ольга Лящук, украинский и советский боксер и тренер Михаил Завьялов.

      "Площадь Звезд" – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города "зажигаются" звезды выдающихся украинцев, людей, которые достигли лучших результатов в своей работе. Сегодня на "Площади звезд" высечены имена 13 выдающихся украинцев, среди которых: Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Владимир Горянский, Мария Примаченко, Виктор Постол, Оксана Билозир, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михаил Завьялов.

      Торжественное открытие состоится 16 ноября в 13.00.

      Теги: Спорт Новости Киева Фехтование
      Источник: 24 Канал
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