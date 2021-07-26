Также мэр вспомнил концерт Monatik, который проходил на этом стадионе 17 июля. Он это сделал на аппаратном заседании в муниципалитете 26 июля.
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Встречу уже организуют
Мэр начал с того, что стадион "Черноморец" принадлежал команде, которой гордилась вся Одесса. Однако сейчас ситуация на стадионе, по его мнению, неутешительная.
Стадион купила добросовестная компания, но планов развития "Черноморца" у них нет. Стадион развивается сегодня как большая концертная площадка, к сожалению,
– заявил мэр.
Также он вспомнил о мусоре, который оставляют фанаты исполнителей вокруг стадиона. В частности, сказал, что после концерта Monatik оттуда вывезли три 20-тонных грузовика с мусором.
Именно поэтому мэр хочет встретиться с администрацией спортивного комплекса "Черноморец". Организацию встречи он поручил вице-мэру Павлу Вугельману.
Больше об этом концерте Коржа
- Концерт Коржа в Одессе прошел 24 июля.
- СМИ сообщали, что на стадион "Черноморец" пришло примерно 45 тысяч человек.
- Однако впоследствии сообщили, что зрителей было чуть меньше – 35 тысяч.
- Массовое скопление людей образовалось еще до концерта.
- Следует отметить, что карантин в городе до сих пор действует.
- Заполненность залов должна составлять 2/3 от общего количества мест.
- Также все люди должны быть в защитных масках.
- Однако их никто не надевал.