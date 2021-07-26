Также мэр вспомнил концерт Monatik, который проходил на этом стадионе 17 июля. Он это сделал на аппаратном заседании в муниципалитете 26 июля.

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Встречу уже организуют

Мэр начал с того, что стадион "Черноморец" принадлежал команде, которой гордилась вся Одесса. Однако сейчас ситуация на стадионе, по его мнению, неутешительная.

Стадион купила добросовестная компания, но планов развития "Черноморца" у них нет. Стадион развивается сегодня как большая концертная площадка, к сожалению,

– заявил мэр.

Также он вспомнил о мусоре, который оставляют фанаты исполнителей вокруг стадиона. В частности, сказал, что после концерта Monatik оттуда вывезли три 20-тонных грузовика с мусором.

Именно поэтому мэр хочет встретиться с администрацией спортивного комплекса "Черноморец". Организацию встречи он поручил вице-мэру Павлу Вугельману.

Больше об этом концерте Коржа

Концерт Коржа в Одессе прошел 24 июля.

СМИ сообщали, что на стадион "Черноморец" пришло примерно 45 тысяч человек.

Однако впоследствии сообщили, что зрителей было чуть меньше – 35 тысяч.

Массовое скопление людей образовалось еще до концерта.

Следует отметить, что карантин в городе до сих пор действует.

Заполненность залов должна составлять 2/3 от общего количества мест.

Также все люди должны быть в защитных масках.

Однако их никто не надевал.

Обратите внимание! 20 июля сообщили, что на стадионе "Черноморец" после концерта Monatik "пожелтел" центр газона. Поэтому его назвали непригодным для футбола. Вероятно, теперь трава там в еще худшем состоянии.