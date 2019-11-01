Труханов не захотел избежать уголовной ответственности: ждать ли Одессе досрочных выборов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов не захотел, чтобы его освободили от уголовной ответственности из-за возможной "лжи в декларации" на сумму 32 миллиона 481 тысячи гривен.

В пятницу, 1 ноября, в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по обвинению в недостоверном декларировании Труханова. По версии следствия, в декларации 2015 года Труханов не внес доходов на 32 миллиона 481 тысячу гривен, а за 2016 год – на 18 миллионов 814 тысяч гривен.

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Мэр Одессы прибыл в окружении двух постоянных личных охранников и постоянного адвоката. Также в суде общественный порядок охраняли около 10 полицейских. Очевидно, меры безопасности усилили в связи с резонансом и скандальностью Труханова, поскольку в суде над мэром Одессы нередко бывают столкновения между его сторонниками и оппонентами.



Дело Труханова начали рассматривать в Высшем антикоррупционном суде / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Труханов мог избежать уголовной ответственности

Почему и что спровоцировало мэра Одессы отказаться?

Согласно части 3 статьи 285 УПК Украины, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Гречишкин разъяснил обвиняемому, что тот имеет право быть освобожденным от уголовной ответственности по части обвинения – вероятного недостоверного декларирования за 2015 год. Это возможно, поскольку со времени внeсeння данных в дeкларацию (28 октября 2015 года) прошло более трех лет, а потому (согласно статье 49 УПК Украины) истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Хочу акцентировать внимание, что сторона обвинения не обращается в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности обвиняемого, а имеет целью обвиняемому разъяснить такое право и услышать его мнение,

– сказал прокурор

Однако Труханов не захотел избежать уголовной ответственности. Он требует снятия с себя всего обвинения, поскольку уверен в оправдательном приговоре.

"Я отрицаю, потому что полностью уверен в оправдательном приговоре. Я хочу, чтобы оправдательный приговор вынес именно Антикоррупционный суд. Это для меня принципиально, я ожидаю от этого суда детального рассмотрения и выяснения всех обстоятельств. Абсолютно уверен в оправдательном приговоре. Единственное о чем жалею, что на время суда я должен отвлекаться от дел, которые должен выполнять в связи со своей должностью. Но это все решаемые вопросы", – сказал Труханов.



Труханов отказался быть освобожденным от ответственности за возможное недостоверное декларирование / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Ждут ли Одессу досрочные выборы мэра?

Журналистка, общественная активистка и представитель одесской ячейки "Автомайдана" Екатерина Маденс выразила надежду, что Труханова таки признают виновным. Именно ее журналистское расследование возможной "лжи в декларациях" и легло в основу уголовного дела против одесского мэра.

Скорее всего Труханов отделается штрафом. Однако приговор, где его признают виновным, станет хорошим знаком. Рано или поздно Труханов сядет и сядет надолго. Надеюсь, что Одeсу ждут досрочные выборы. Пора менять эту ситуацию. Наш город заслуживает лучшего мэра. Нам не нужен мэр-вор,

– заявила активистка.

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Что постановил суд?

В суде прокуроры САП ходатайствовали, чтобы дело начали рассматривать по существу, а рассмотрение было открытым для СМИ и общественности. А также чтобы допросили 55 свидетелей, которые на этапе досудебного расследования давали показания в НАБУ. Адвокат Труханова и сам обвиняемый нe протестовали.

Коллегия судей находилась в совещательной комнате почти час, где исследовала обвинительный акт. Судьи постановили:

► Назначить рассмотрение дела по существу 6 ноября,

► Допросить 55 свидетелей,

► Сделать процесс над мэром Одессы открытым для журналистов и общественности.



Суд постановил назначить рассмотрение дела по существу на 6 ноября в открытом заседании / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Не постановлением суда единым: признание в кулуарах

Интересно, что в кулуарах мэр Одессы признался, что действительно часто наведывается в дом, по его словам, бывшей жены Татьяны Толкуновой. Дело в том, что Труханов не указывает ни жену, ни детей в своей декларации. В одном из интервью он как-то сказал, что расстался с ней в 1997 году. Правда, и пресса, и детективы НАБУ имеют доказательства того, что Труханов жил с женой как минимум до 2017 года. Сегодня Труханов в кулуарах объяснил: мол, "все состояние его бывшей жены есть в рeестре, а в ее квартиру ежедневно ходит в баню и в спортзал, а также к внукам".

Однако одесская журналистка Екатерина Маденс отрицает, что Татьяна Толкунова – бывшая жена Труханова. И предполагает, что развод был фиктивным, чтобы скрыть реальные доходы.

"Они расстались в 1997, а в 2001 у них появился ребенок. Кроме этого, когда они уже, якобы, были не вместе много лет, то появлялись на десятках мероприятиях вместе. Даже на официальном сайте Одесского горсовета есть их совместное фото, подписанное "мэр Одессы с супругой". Фото сделано в 2016 – том самом году, когда мэр подавал декларацию с ложными сведениями. Именно из-за десятков фото я решила написать расследование, чтобы доказать: Труханов врал одесситам в своей декларации. В результате я нашла кучу интересного имущества и активов у нее. Заявление мы подали в НАБУ в 2017 году", – апеллировала Маденс.

Что не задекларировал Труханов и какое наказание ждет его, если признают виновным?

Геннадия Труханова по статье 366-1 обвиняют в совершении преступления небольшой тяжести – недостоверном декларировании.

По версии следствия, за 2015 год Труханов не задекларировал доходы на 31,46 миллиона гривен, а за 2016 год – на 18,81 миллиона гривен. В НАБУ сообщают, что одесский мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.



Что "забыл" Труханов указать в декларации / Инфографика 24 канала

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до 2 лет. Конфискация имущества по этой статье не предусмотрена. Если Труханова признают виновным, он также не сможет занимать государственные должности на срок до 3 лет.

В таком случае Одессу ждут досрочные выборы мэра.