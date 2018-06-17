Тунис – Англия: анонс матча Чемпионата мира 2018

Сборные Туниса и Англии на Чемпионате мира по футболу сыграют в понедельник, 18 июня.

Сборная Англии на этом турнире не среди фаворитов. Именно отсутствие этого статуса дает больше преимуществ команде – на нее не происходит излишнее давление болельщиков и медиа. И игроки могут сосредоточиться на самой игре.

Читайте также: Прогноз на Чемпионат мира 2018: букмекеры назвали фаворитов

Начать выступление на Чемпионате мира команде Гарета Саутгейта придется с матча против сборной Туниса. Не худший вариант, учитывая то, что в группе есть еще сборная Бельгии. Хотя сборная Панамы в этом случае выглядит более удобным соперником.

Сборные Англии и Туниса уже выступали на чемпионате мира в одной группе. Было это в 1998 году во Франции. Кстати, участие в этой игре принял нынешний наставник "трех львов" Гарет Саутгейт. Тогда англичане победили 2:0. Такой же шанс на победу они имеют и сейчас, по мнению букмекеров.

Читайте также: Тунис – Англия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборная Туниса, для которой это пятое участие в Мундиале, два предыдущие чемпионаты мира пропускала. Команда за всю историю так и не сумела ни разу преодолеть групповой этап ЧМ. При этом в последних 11 матчах "орлы Карфагена" не могли одержать победу над соперником. Сама же команда состоит из игроков внутреннего чемпионата, так и французского первенства. Несмотря на это, Тунис перед Мундиалем дважды сыграл в ничью с Португалией и Турцией 2:2, и уступил Испании 1:0. Англичане же за это время обыграли Коста-Рику и Нигерию.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица