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Тунис – Англия: анонс матча Чемпионата мира 2018

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Тунис – Англия анонс матча Чемпионата мира 2018 18 июня
Тунис – Англия анонс матча Чемпионата мира 2018 18 июня

Сборные Туниса и Англии на Чемпионате мира по футболу сыграют в понедельник, 18 июня.

Сборная Англии на этом турнире не среди фаворитов. Именно отсутствие этого статуса дает больше преимуществ команде – на нее не происходит излишнее давление болельщиков и медиа. И игроки могут сосредоточиться на самой игре.

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Начать выступление на Чемпионате мира команде Гарета Саутгейта придется с матча против сборной Туниса. Не худший вариант, учитывая то, что в группе есть еще сборная Бельгии. Хотя сборная Панамы в этом случае выглядит более удобным соперником.

Сборные Англии и Туниса уже выступали на чемпионате мира в одной группе. Было это в 1998 году во Франции. Кстати, участие в этой игре принял нынешний наставник "трех львов" Гарет Саутгейт. Тогда англичане победили 2:0. Такой же шанс на победу они имеют и сейчас, по мнению букмекеров.

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Сборная Туниса, для которой это пятое участие в Мундиале, два предыдущие чемпионаты мира пропускала. Команда за всю историю так и не сумела ни разу преодолеть групповой этап ЧМ. При этом в последних 11 матчах "орлы Карфагена" не могли одержать победу над соперником. Сама же команда состоит из игроков внутреннего чемпионата, так и французского первенства. Несмотря на это, Тунис перед Мундиалем дважды сыграл в ничью с Португалией и Турцией 2:2, и уступил Испании 1:0. Англичане же за это время обыграли Коста-Рику и Нигерию.

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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