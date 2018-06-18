Тунис – Англия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборная Англии забила гол в ворота сборной Туниса уже в начале встречи. Хотя до первого забитого гола был момент, когда англичане могли выходить вперед.

Гол Тунис пропустил после подачи с углового. Магуейр мощно пробил головой по воротам (никто из защитников не сумел помешать ему), однако вратарь Хассен в прыжке достал мяч из верхнего угла ворот. Первым же на добивании оказался капитан "трех львов" Гарри Кейн, который в касание переправил мяч в ворота.

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Впоследствии вратаря Хассена пришлось заменить из-за травмы.

Гол гарри Кейна в ворота Туниса

Сборной Туниса сравнять счет удалось с пенальти. Уокер рукой остановил соперника во время навеса в штарфную площадку, и судья указал на 11-метровую отметку. Фержанни Сасси четко реализовал удар с отметки, хотя Пикфорд и угадал, куда будет бить соперник. Ему совсем немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча.

Гол с пенальти в ворота сборной Англии