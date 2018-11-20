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      Сборная Украины сыграла вничью с Турцией

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      Турция – Украина результат матча
      Турция – Украина результат матча / ФФУ

      Товарищеский матч между сборными Турции и Украины в Антилии был последним для сборных в 2018 году. Ни одна из них не сумела порадовать своих болельщиков, сыграв вничью.

      Турция – Украина 0:0

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      В этом матче со стартовых минут вышел дебютант Миколенко. Впоследствии в матче дебютирует и Швед. Вего в запасе "сине-желтых" было только восемь игроков, двое из которых – голкиперы. В старте же место в воротах занял Лунин.

      Стоит отметить, что поле стадиона "Анталия" было не слишком готово к матчу – оно изобиловало "залысинами", а куски травы просто вылетали из под ног футболистов.

      Турки лучше начали матч, и создали несколько возможностей отличиться. Особенно опасным был момент в Энеса Унала, который в касание замыкал прострел с фланга. Только игра защитников сборной Украины не дала возможность отличиться.

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      Украинцы же в первом тайме больше владели инициативой, чаще бывали на части поля соперника. Ударами отметились Коноплянка и Коваленко. Активно на фланге действовали Миколенко и Зинченко. Но до забитых голов дело так и не дошло.

      Не увидели голов зрители на трибунах и во втором тайме. Только на этот раз уже хозяева поля владели инициативой, раз за разом беспокоя Лунина. В Украине же все надежды были на проход флангами. Но не было того, кто бы мог нанести последний удар.

      Стоит отметить, что сборная Турции дважды забила в ворота украинцев. Однако в первом случае гол не засчитали из-за фола на Пластуне, второй раз турки попали в офсайд при подаче с углового.

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      Матч так и закончился без забитых голов. Следующий раз сборная Украины сыграет уже в 2019 году.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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