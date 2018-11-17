Турецкий гранд всерьез заинтересован в приобретении украинца Зинченко

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко всерьез заинтересовал турецкий "Фенербахче".

"Канарейки" уже готовят предложение и сам трансфер, который должен состояться зимой 2019 года, сообщает Fanatik.

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В этом сезоне Зинченко провел лишь 4 матча за "Манчестер Сити". Контракт игрока истекает летом 2020 года.

Также отметим, после 12 туров в активе "Фенербахче" 13 баллов и лишь 13 позиция в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, что Александр Зинченко также может перейти в "Бетис". Руководство испанского клуба привлекает универсализм Зинченко, который может сыграть как в центре поля, так и на позиции левого защитника, которая сейчас недостаточно укреплена в "Бетис".

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